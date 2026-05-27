Ολυμπιακός: Οι Πρωταθλητές Ευρώπης γιόρτασαν το 4ο σε γνωστό εστιατόριο της Βούλας – Δείτε φωτογραφίες

Η ανάρτηση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ

Ο Ολυμπιακός δεν γιόρτασε στα μπουζούκια τον θρίαμβο της κατάκτησης της Euroleague, αλλά οι παίκτες, οι προπονητές και οι διοικούντες του τμήματος μπάσκετ του συλλόγου πήγαν μαζί με τις οικογένειές τους σε γνωστό εστιατόριο της Βούλας το βράδυ της Τρίτης (26/5).

Οι «ερυθρόλευκοι» αφού ξεκουράστηκαν μετά το ολονύχτιο γλέντι που ακολούθησε την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου της ιστορίας τους, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, δείπνησαν όλοι μαζί πριν επιστρέψουν σε ρυθμούς αγωνιστικής δράσης και πάλι.

Μετά το δείπνο το γλέντι και ο χορός πήραν θέση στο προσκήνιο με τους παρευρισκόμενους να το ευχαριστιούνται με όλη τους την ψυχή.

Φυσικά τα βλέμματα τράβηξαν οι παίκτες, με τον Εβάν Φουρνιέ να δίνει απίθανο σόου στην πισίνα με τους συμπαίκτες του, ενώ ο Τόμας Γουόκαπ φωτογραφήθηκε με την ελληνική σημαία, την οποία και ανέμιζε περήφανα.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε το άλμπουμ με τις φωτογραφίες από το εορταστικό δείπνο των Πρωταθλητών Ευρώπης.

Μάλιστα, ο Ολυμπιακός πλαισίωσε την ανάρτηση με την εξής λεζάντα: «Η χθεσινή βραδιά ξεκίνησε ως δείπνο για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας… και κατέληξε σε ένα αληθινό ερυθρόλευκο πάρτυ».

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ στο ΣΕΦ στο πρώτο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς (28/5, 20:15), σε μία σειρά στην οποία ο νικητής κρίνεται στις δύο νίκες.