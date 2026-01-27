Κεράκια και μεσίστιες σημαίες στην Τούμπα για την τραγωδία με φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

0

Από Ημαθία, Κατερίνη και Θεσσαλονίκη οι επτά νεκροί φίλαθλοι της ομάδας που ταξίδευαν για την Γαλλία

Με τραγικό τρόπο έχασαν την ζωή τους 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία με το μίνι βαν, που τους μετέφερε στη Λιόν για τον αγώνα της ομάδας για το Europa League. Στο γήπεδο της Τούμπας, μεσίστιες κυματίζουν οι σημαίες ενώ φίλοι της ομάδας -και όχι μόνο- σπεύδουν στο σημείο για να αφήσουν ένα αναμμένο κεράκι στη μνήμη των θυμάτων.

Σύμφωνα με τα ρουμανικά ΜΜΕ, το όχημα, στο οποίο επέβαιναν δέκα άτομα που ταξίδευαν προς Λιόν για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση του Δικεφάλου του Βορρά με την τοπική ομάδα για το Europa League (29/1), συγκρούστηκε με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, κοντά στην πόλη Lugojelul, στην περιοχή Timiş. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που στοίχισε τη ζωή σε επτά Έλληνες φιλάθλους.

Πέντε από τους επιβαίνοντες κατάγονται από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και από αυτούς οι τρεις είναι νεκροί. Τρία θύματα προέρχονται από Θεσσαλονίκη και ένα από την Κατερίνη. Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Τιμισοάρα και όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης έχουν συνείδηση.

Το όχημα, που είχε ξεκινήσει από την Ελλάδα με προορισμό τη Γαλλία, πραγματοποίησε προσπέραση στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου του Lugoj και, στην προσπάθειά του να επανέλθει στη λωρίδα κυκλοφορίας, συγκρούστηκε με φορτηγό, που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Τα τοπικά μέσα αναφέρουν ότι τα ελικόπτερα δεν μπόρεσαν να επέμβουν λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, τονίστηκε στην ΕΡΤ.

Η αστυνομία της Τιμισοάρα ανακοίνωσε ότι τα πρώτα στοιχεία στο σημείο επιβεβαιώνουν πως ο οδηγός του μίνι βαν επιχείρησε προσπέραση και, καθώς προσπαθούσε να επιστρέψει στη λωρίδα του, ακούμπησε βυτιοφόρο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με ένα φορτηγό (TIR) που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα βαν και τα λεωφορεία που μεταφέρουν οπαδούς του ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις επιλέγουν συχνά τη συγκεκριμένη διαδρομή (μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας), δηλαδή χώρες-μέλη της ΕΕ, προκειμένου να αποφύγουν την πολύωρη αναμονή στα σύνορα των Σκοπίων, της Βοσνίας και της Σερβίας, οι οποίες δεν ανήκουν στην ΕΕ.

Παγωμάρα σε Αλεξάνδρεια, Θεσσαλονίκη και Κατερίνη

Παγωμάρα επικρατεί στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, τόπο καταγωγής των πέντε εκ των επιβαινόντων στο μοιραίο βαν με τους φίλους του ΠΑΟΚ. Σοκαρισμένοι πολίτες συγκεντρώνονται έξω από τον ΣΦ ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας με βουρκωμένα μάτια και δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό, που έχει συμβεί. Τα συγκεκριμένα παιδιά, όπως τονίζουν φίλοι και συντοπίτες, ταξίδευαν συχνά στην Ευρώπη για να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα και τρία από αυτά δε θα γυρίσουν στα σπίτια τους.

Το κλίμα είναι βαρύ και στην Κατερίνη, με την τοπική κοινωνία να είναι συγκλονισμένη αφού ένα από τα επτά άτομα, που έχασαν τη ζωή τους είχε καταγωγή από την πόλη. Στην Πιερία ξυπνούν άσχημες μνήμες από το δυστύχημα στα Τέμπη στις 4 Οκτώβρη του 1999, που στοίχισε τότε τη ζωή σε έξι οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Το κλίμα είναι βαρύ και βουβό στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, περιοχή στην οποία εργαζόταν ένας από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.