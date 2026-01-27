Ιβάν Σαββίδης για την τραγωδία στη Ρουμανία: «Τα παιδιά του ΠΑΟΚ είναι δικά μας παιδιά»

0

«Η σκέψη μου είναι με τους δικούς τους ανθρώπους. Προσεύχομαι να πάνε όλα καλά για όσους τραυματίστηκαν»

Την οδύνη του για την ανείπωτη τραγωδία που σημειώθηκε στη Ρουμανία, με θύματα φίλους του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν για να στηρίξουν την ομάδα, εξέφρασε με δήλωσή του ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης.

Ο ισχυρός άνδρας του «Δικεφάλου του Βορρά» μίλησε για άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, τονίζοντας ότι οι φίλαθλοι αποτελούν μέλη της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ, ενώ ευχήθηκε δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

H δήλωση του Ιβάν Σαββίδη

«Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας. Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας.

Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους.

Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Κι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο.

Η σκέψη μου είναι με τους δικούς τους ανθρώπους. Προσεύχομαι να πάνε όλα καλά για όσους τραυματίστηκαν και δίνουν κρίσιμη μάχη αυτές τις ώρες».