Τραγωδία στη Ρουμανία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: 7 νεκροί και 3 τραυματίες σε τροχαίο – Βίντεο-σοκ

0

Η τραγωδία προκλήθηκε από μετωπική σύγκρουση στο χωριό Λαγκόζ κοντά στην Τιμισοάρα

Επτά νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για τη Γαλλία με τουριστικό van, είναι ο απολογισμός από το τραγικό δυστύχημα, μετά από μετωπική σύγκρουση, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, όπως επιβεβαιώνουν από την πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι.

Υπάρχουν και τρεις τραυματίες από το δυστύχημα.

Στις 17:00, μεταβαίνει κλιμάκιο της πρεσβείας στο σημείο του δυστυχήματος, το οποίο βρίσκεται, οδικώς, 7 ώρες, μακριά, από την Ρουμανική πρωτεύουσα.

Το βίντεο είναι σοκαριστικό, καθώς το βαν συγκρούστηκε με διερχόμενη νταλίκα και στην ουσία διαλύθηκε:

Οι επιβαίνοντες ήταν Έλληνες πολίτες που ταξίδευαν οδικώς προς την κεντρική Ευρώπη και σύμφωνα με πληροφορίες ήταν οπαδοί του ΠΑΟΚ που είχαν ξεκινήσει απο την Κατερίνη. Το μικρό λεωφορείο κατευθυνόταν στην Λυών όπου την Πέμπτη ήταν προγηραμματισμένο να αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ με την τοπική ομάδα για το Europa League.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα, όμως οι καιρικές συνθήκες στάθηκαν εμπόδιο στην επιχείρηση διάσωσης. Ο επικεφαλής του Τμήματος Εκτάκτων Αναγκών, Raed Arafat, μιλώντας στο δίκτυο Digi24, εξήγησε την κρισιμότητα της κατάστασης:

«Υπήρχε η πρόθεση να σταλούν ελικόπτερα από το Arad και το Caransebeș, όμως οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεψαν».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως στο μικρό λεωφορείο επέβαιναν δέκα άτομα, παρόλο που η άδεια κυκλοφορίας του προέβλεπε μόνο 8+1 θέσεις. Αναφορικά με το βυτιοφόρο, ο κ. Arafat διευκρίνισε:

«Το ατύχημα ενέπλεξε αρκετά οχήματα, ένα εκ των οποίων ήταν βυτιοφόρο φορτωμένο με οινόπνευμα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν διαρροές ή άλλα ιδιαίτερα προβλήματα από αυτό, όμως το αποτέλεσμα είναι δυστυχώς τραγικό».

Αυτή τη στιγμή, τρεις από τους διασωθέντες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Λουγκόζ. Ένας εξ αυτών βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, έχοντας διασωληνωθεί, ενώ οι υπόλοιποι δύο φέρουν πολλαπλά τραύματα αλλά διατηρούν τις αισθήσεις τους.

Η κυκλοφορία στον οδικό άξονα DN6 παρέμεινε κλειστή για αρκετές ώρες, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, ενώ το υλικό από κάμερα αυτοκινήτου που κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης βρίσκεται ήδη στα χέρια των ανακριτών.