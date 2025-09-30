Euroleague: Πρεμιέρα με νίκη για τον Ολυμπιακό στην έδρα της Μπασκόνια

0

Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 102-96

Ιδανική πρεμιέρα στην εφετινή Euroleague για τον Ολυμπιακό, που συνδυάστηκε με μία πολύτιμη απόδραση από τη Βιτόρια! Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 102-96 της Μπασκόνια, με τον Ουόκαπ από τα 6,75 στα 40΄΄ για τη λήξη και τον Μιλουτίνοβ στα 15΄΄ να «σφραγίζουν» το τεράστιο «διπλό».

Το ματς

Ο Ολυμπιακός μπήκε τρομερά στο ματς, πετώντας φωτιές σε άμυνα και επίθεση. Ο Ντόρσεϊ έμοιαζε ασταμάτητος και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε να προηγείται 0-12, αφήνοντας την Μπασκόνια χωρίς σκορ στα πρώτα 4:30 της αναμέτρησης. Κάπου εκεί ήρθε η ώρα για την αντίδραση των Βάσκων. Με όπλο το γρήγορο παιχνίδι και τα τρίποντά τους, ροκάνισαν όσο μπορούσαν την διαφορά (12-19, 7’), με το +7 για τον Ολυμπιακό να είναι το σκορ του δεκαλέπτου (20-27).

Η Μπασκόνια δεν τα παράτησε και ολοένα και πλησίαζε, με το σκορ στο 13’ να γίνεται 29-31, όμως το πρώτο τρίποντο του Γουόρντ στο παιχνίδι έδωσε στον Ολυμπιακό το σκορ που αναζητούσε (29-36, 14’). Με τον Γουόκαπ να μοιράζει σερί ασίστ, ο Ολυμπιακός ξέφυγε εκ νέου (33-43, 15’), ενώ κράτησε την ψαλίδα στους 10 (39-49, 18’) έχοντας απάντηση σε κάθε προσπάθεια των Βάσκων. Κάπου εκεί ο Τόμας Γουόκαπ των 6 ασίστ πήγε στον πάγκο, με την Μπασκόνια να εκμεταλλεύεται την κακή λειτουργία του Ολυμπιακού σε επίθεση και άμυνα και να μειώνει στον πόντο στο τέλος του ημιχρόνου (48-49).

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου η Μπασκόνια πήρε το προβάδισμα για πρώτη φορά, όμως μετά το 58-56 (23’), ο Ολυμπιακός με ένα δικό του 0-8 πήρε ξανά τον έλεγχο (58-64, 25’). Αυτό όμως δεν κράτησε πολύ. Σερί κακές επιθέσεις του Ολυμπιακού έδωσαν στην Μπασκόνια εύκολους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, με το σκορ να γίνεται γρήγορα 65-64 (27’). Η αφύπνιση του Σάσα Βεζένκοβ έφερε ξανά τον Ολυμπιακό σε ρόλο οδηγού (69-73), με το τρίτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 70-73.

Το παιχνίδι πλέον είχε αποκτήσει μια άγρια ομορφιά, καθώς τα τρόποντα της Μπασκόνια όχι απλά την κρατούσαν στο παιχνίδι, αλλά της έδωσαν και το προβάδισμα με 84-81 (33'). Λίγο αργότερα μάλιστα οι Βάσκοι έφτασαν και στο +4 (87-83, 35'), με τον Ολυμπιακό να απαντά χάρη στον Βεζένκοβ και πάλι (87-87, 36'). Εκεί μίλησε ο Φουρνιέ που με δύο δύσκολα καλάθια έκανε το σκορ 90-91 (37'), με τον Βεζένκοβ να είναι στη συνέχεια ΞΑΝΑ εκεί με ένα τεράστιο τρίποντο για το 92-96 (38'). Ο Γουόκαπ λίγο μετά ευστόχησε κι εκείνος από μακριά για το (95-99), με το ματς κάπου εκεί να είναι πλέον τυπική διαδικασία. Τελικό σκορ 96-102 και «διπλό» για τον Ολυμπιακό.

Διαιτητές: Λότερμοζερ (Γερμανία), Νέντοβιτς (Σλοβενία), Κοβάλσκι (Πολωνία)

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Πάολο Γκαλμπιάτι): Χάουαρντ 12 (4), Νόουελ 6 (1), Βίγιαρ, Ντιάλο 15, Σεντεκέρσκις 8 (2), Λουβαβού-Καμπαρό 23 (5), Σπανιόλο, Φόρεστ 14, Ντιοπ 3, Φρις 8 (2), Γιοκσίμοβιτς, Σάμανιτς 7 (1)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 5 (1), Ουόρντ 11 (1), Λι 4, Βεζένκοφ 24 (2), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 21 (2), Πίτερς 7 (1), Μιλουτίνοφ 12, Χολ 8, Φουρνιέ 10

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 48-49, 70-73, 96-102

Πηγή: gazzetta