Σκόπελος: Το αυθεντικό νησί της Ευρώπης που «πετάει» διεθνώς

Η Σκόπελος κατακτά τους αιθέρες της Ευρώπης, καθώς αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο ενός εκτενούς τετρασέλιδου αφιερώματος στο περιοδικό En Voyage. Για τους επόμενους δύο μήνες, περίπου 600.000 επιβάτες της αεροπορικής εταιρείας Aurigny Flights, που εκτελεί πτήσεις προς τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομορφιές του νησιού που κατάφερε να διατηρήσει την ταυτότητά του ανέπαφη από τον μαζικό τουρισμό.
Πέρα από το soundtrack του Mamma Mia
Το άρθρο, το οποίο προέκυψε μετά από στοχευμένη δημοσιογραφική αποστολή του Δήμου Σκοπέλου, υπογραμμίζει πως η πραγματική δύναμη του νησιού βρίσκεται πέρα από τη χολιγουντιανή λάμψη. Αν και παγκοσμίως γνωστή ως το σκηνικό της ταινίας Mamma Mia, η Σκόπελος ξεχωρίζει για:
- Την αρχιτεκτονική της ταυτότητα: Λευκά παραδοσιακά σπίτια με κεραμοσκεπές και ανθοστόλιστες αυλές.
- Το φυσικό τοπίο: Μια σπάνια αρμονία όπου το καταπράσινο των πεύκων συναντά το βαθύ γαλάζιο του Αιγαίου.
- Την πνευματική παράδοση: Δεκάδες εκκλησίες και μοναστήρια που μαρτυρούν την πλούσια κληρονομιά του τόπου.
Γαστρονομία και ήπια ανάπτυξη
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην τοπική κουζίνα, με τη φημισμένη σκοπελίτικη τυρόπιτα να κρατά τα πρωτεία των γευστικών απολαύσεων. Το περιοδικό εξαίρει το γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει προορισμούς όπως η Σκόπελος, όπου η τουριστική ανάπτυξη παραμένει ήπια, προσφέροντας ποιοτικές υποδομές φιλοξενίας χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του νησιού.
Στρατηγική εξωστρέφειας από τον Δήμο
Η πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου, Εύα Καραμεσίνη, επεσήμανε πως ο βασικός στόχος παραμένει η εξωστρέφεια με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. «Η Σκόπελος είναι μαγνήτης για ταξιδιώτες που επιστρέφουν ξανά γιατί νιώθουν το νησί σπίτι τους», δήλωσε χαρακτηριστικά, προαναγγέλλοντας νέες στοχευμένες δράσεις στις διεθνείς αγορές για την επερχόμενη σεζόν.
|Στοιχείο Προβολής
|Περιγραφή
|Περιοδικό
|En Voyage
|Αεροπορική Εταιρεία
|Aurigny Flights
|Κοινό-Στόχος
|600.000 επιβάτες (Μ. Βρετανία, Γαλλία)
|Διάρκεια Καμπάνιας
|2 μήνες
* Το infographic δημιουργήθηκε με ΑΙ