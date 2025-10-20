Βρέθηκε απολίθωμα ψαριού στο φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά

0

Ο καθηγητής από το Ρέθυμνο, Ηλίας Λουλούδης, δημοσιοποίησε την ανακάλυψή του

Μια πολύ σημαντική ανακάλυψη έκανε ο καθηγητής από το Ρέθυμνο, Ηλίας Λουλούδης, με ανάρτησή του στο facebook. Βρήκε στο φαράγγι της Σαμαριάς ένα απολιθωμένο ψάρι, όπως γνωστοποίησε και δημοσιοποίησε τις φωτογραφίες.

Σίγουρα πρόκειται για κάτι πολύ σπουδαίο, καθώς βρέθηκε στα Χανιά και μάλιστα μέσα στο πασίγνωστο φαράγγι.

Ένα εντυπωσιακό απολίθωμα στη Σαμαριά

«Πάνω από τριάντα χρόνια ανελλιπώς, επισκέπτομαι την Αγία Ρουμέλη, και την διαδρομή μέχρι τις ΠΟΡΤΕΣ της Σαμαριάς την έχω κάνει ουκ ολίγες φορές .

Φέτος ύστερα από υπόδειξη ανακάλυψα ότι βρίσκεται ένα απολίθωμα ψαριού πάνω σε φυσική πέτρα λίγο μετά το φυλάκιο . (σ.σ. είναι διαφορετικό από αυτό που βρέθηκε το 2017)

Χιλιάδες επισκέπτες περνούν κάθε χρόνο από το σημείο, χωρίς να γνωρίζουν πως κάτω από τα βήματά τους σώζεται ένα σιωπηλό απομεινάρι μιας αρχαίας θάλασσας.

Το απολίθωμα, μήκους περίπου τριάντα πόντων , φέρει καθαρές αποτυπώσεις από το σώμα και τα πτερύγια του οργανισμού.

Θα ήταν σημαντικό να υπάρξει μέριμνα από τους αρμόδιους φορείς, ώστε το απολίθωμα να προστατευθεί και να αναδειχθεί — με μια απλή σήμανση ή ενημερωτική πινακίδα — πριν χαθεί από τη φθορά του χρόνου και τα βήματα των περαστικών», αναφέρει στην ανάρτησή του ο καθηγητής.

Όπως αναφέρει το flashnews και το 2017 είχε βρεθεί κάτι για το οποίο υπήρχαν εύλογες υπόνοιες ότι επρόκειτο για απολιθωμένο ψάρι αλλά ήταν τελείως διαφορετικό από το συγκεκριμένο