Συνελήφθη 34χρονος αλλοδαπός στα Χανιά – Εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση

Έχει σε βάρος του ποινή φυλάκισης πέντε ετών

Συνελήφθη 34χρονος αλλοδαπός στα Χανιά, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, όταν μεταμεσονύκτιες ώρες της 16.11.2025 πραγματοποίησαν έλεγχο στον αλλοδαπό κατά τη διάρκεια του οποίου διαπιστώθηκε ότι εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση του Εισαγγελέα Εφετών Κρήτης. Ο συγκεκριμένος άνδρας με την απόφαση καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών και τεσσάρων μηνών, για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.