Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι ήδη εδώ και αλλάζουν την καθημερινότητά μας

Οι δυνατότητες σε εργασία, επιχειρήσεις και ζωή

Τα ρομπότ δεν ανήκουν πλέον αποκλειστικά στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Σήμερα, μπορούν να βρίσκονται σε μια αποθήκη που λειτουργεί αδιάκοπα, σε ένα ξενοδοχείο που καθοδηγεί επισκέπτες, σε μια σχολική αίθουσα δίπλα στον εκπαιδευτικό ή ακόμη και σε επιχειρήσεις διάσωσης, εκεί όπου η ανθρώπινη παρουσία είναι δύσκολη ή επικίνδυνη. Η ρομποτική τεχνολογία περνά σταδιακά από το εργαστήριο στην καθημερινότητα, διαμορφώνοντας νέες δυνατότητες για την οικονομία και την κοινωνία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η AVRION Robotics επιχειρεί να φέρει τη ρομποτική πιο κοντά στην πραγματική ζωή, δίνοντας έμφαση στην πρακτική αξιοποίηση των διαθέσιμων τεχνολογιών.

Όπως επισημαίνει ο Παύλος Τσιάπος, Ιδρυτής - Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), «στόχος μας είναι να βγάλουμε τα ρομπότ από τα εργαστήρια και να τα εντάξουμε στην καθημερινότητα, εκεί όπου μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν τον άνθρωπο και τις επιχειρήσεις».

Η διεθνής αγορά ήδη διαθέτει ένα ευρύ φάσμα ρομποτικών λύσεων, από ανθρωποειδή μέχρι εξειδικευμένα συστήματα για συγκεκριμένες λειτουργίες. Ωστόσο, το κρίσιμο δεν είναι απλώς η ύπαρξη αυτών των τεχνολογιών, αλλά η σωστή επιλογή και προσαρμογή τους. «Υπάρχουν πολλά ρομπότ (πλατφόρμες) εκεί έξω. Το ζητούμενο είναι να βρεις το κατάλληλο για τη σωστή δουλειά και να το προγραμματίσεις με τρόπο που να εξυπηρετεί πραγματικές ανάγκες», σημειώνει ο ίδιος.

Στην Ελλάδα, η εφαρμογή της ρομποτικής βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Ωστόσο, αυτό δημιουργεί και σημαντικές προοπτικές. «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εγκατεστημένη παραγωγική βάση. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να βοηθήσουμε να στηθούν αυτές οι δομές και να ενσωματωθεί η τεχνολογία στην αγορά», αναφέρει ο Παύλος Τσιάπος.

Παράλληλα, η εξοικείωση του κοινού με τη ρομποτική αποτελεί βασική πρόκληση. Οι ανησυχίες που συνοδεύουν κάθε νέα τεχνολογία είναι αναμενόμενες, ωστόσο μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της γνώσης και της επαφής. «Οι άνθρωποι έχουν επιφυλάξεις γιατί είναι κάτι καινούργιο. Γι' αυτό φέρνουμε τα ρομπότ κοντά τους, για να τα δουν, να τα γνωρίσουν και να καταλάβουν πώς λειτουργούν», εξηγεί.

Οι εφαρμογές των ρομπότ είναι ήδη ορατές σε πολλούς τομείς. Στη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα, χρησιμοποιούνται σε αποθήκες και γραμμές παραγωγής, με δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας. «Υπάρχουν συστήματα που μπορούν να δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, με ελάχιστες διακοπές, κάτι που αυξάνει σημαντικά την αποδοτικότητα», τονίζει.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, τα ρομπότ μπορούν να λειτουργήσουν ως υποστηρικτικά εργαλεία για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και ως μέσο εξοικείωσης των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες. Παράλληλα, στον χώρο της φιλοξενίας, μπορούν να αναλάβουν βοηθητικές εργασίες, να παρέχουν πληροφορίες και να καθοδηγούν επισκέπτες, βελτιώνοντας την εμπειρία εξυπηρέτησης, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Εφαρμογές καταγράφονται επίσης στον αγροτικό τομέα, σε δραστηριότητες που απαιτούν ακρίβεια και επαναληψιμότητα, αλλά και στον χώρο της υγείας, όπου η παρουσία των ρομπότ αναμένεται να ενισχυθεί στο άμεσο μέλλον. Επιπλέον, σε επιχειρήσεις διάσωσης και σε δύσκολες συνθήκες, τα ρομπότ μπορούν να λειτουργήσουν ως πολύτιμο εργαλείο. «Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένα ρομπότ μπορεί να φτάσει εκεί που δεν μπορεί ο άνθρωπος και να συμβάλει ουσιαστικά, ακόμη και στη διάσωση», σημειώνει ο Παύλος Τσιάπος.

Παρά τις δυνατότητες αυτές, η συζήτηση γύρω από τη ρομποτική συνοδεύεται συχνά από ανησυχίες σχετικά με πιθανές αρνητικές χρήσεις. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι η τεχνολογία είναι ουδέτερη. «Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι κάποιος μπορεί να τη χρησιμοποιήσει με λάθος τρόπο, όπως άλλωστε κάθε ανθρώπινο εργαλείο . Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, και σε καμία περίπτωση δεν αφορά τη δική μας δραστηριότητα», αναφέρει.

Ένα ακόμη ζήτημα που απασχολεί τις επιχειρήσεις είναι το κόστος. Όπως επισημαίνεται, η τιμή ενός ρομπότ μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τη χρήση, τις δυνατότητες και το επίπεδο προγραμματισμού που απαιτείται. Ενδεικτικά, ένα ανθρωποειδές ρομπότ μπορεί να ξεκινά από περίπου 70.000 ευρώ και να φτάνει έως και τις 150.000 ευρώ ή και ακόμα περισσότερο. Ωστόσο, οι τιμές αυτές είναι σχετικές, καθώς οι ανάγκες κάθε πελάτη είναι εκείνες που καθορίζουν το τελικό κόστος και την τελική διαμόρφωση της λύσης.

Σε διεθνές επίπεδο, η ανάπτυξη της ρομποτικής προχωρά με ταχείς ρυθμούς, με χώρες όπως η Κίνα να έχουν σημαντικό προβάδισμα, ενώ έντονη δραστηριότητα καταγράφεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα και για την ελληνική αγορά, η οποία καλείται να προσαρμοστεί και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προκύπτουν.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η ρομποτική δεν αποτελεί πλέον μια μελλοντική υπόθεση, αλλά μια πραγματικότητα που ήδη διαμορφώνεται. Και, όπως επισημαίνει ο Παύλος Τσιάπος, «η ανάγκη είναι αυτή που θα καθορίσει την εξέλιξη της τεχνολογίας».

Σε έναν κόσμο που αλλάζει, τα ρομπότ δεν έρχονται να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο, αλλά να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, ενισχύοντας τις δυνατότητές του και συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο αποδοτικού και σύγχρονου παραγωγικού περιβάλλοντος.