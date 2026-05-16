Κυριάκος Μητσοτάκης: Η επόμενη περίοδος μέχρι το 2030 είναι κρίσιμη για το αν η Ελλάδα θα μπορέσει να είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων

0

Το «έξυπνο κράτος» προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία, τόνισε ο πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της ΝΔ, αναφέρθηκε στο τι κάνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τόσο για το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά και τι έχει κάνει στη δημόσια διοίκηση και πώς τοποθετείται στην Ευρώπη όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας.

«Υπάρχει κάποιο άλλο κόμμα στην Ελλάδα σήμερα, το οποίο θα μπορούσε ή θα έκανε στα πλαίσια ενός συνεδριακού διαλόγου μια συζήτηση αντίστοιχη με αυτή που η Νέα Δημοκρατία κάνει σήμερα; Γιατί το βλέμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι στραμμένο στο μέλλον, στις προκλήσεις, στις ευκαιρίες και στις μεγάλες δυσκολίες τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε, όχι μόνο ως χώρα, αλλά και ως Ευρώπη, να χειριστούμε μια πρωτοφανή τεχνολογική επανάσταση που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Διότι πράγματι ακούσατε και από τους υπουργούς μας και νομίζω ότι διαπιστώσατε ότι η χώρα έχει μια συγκεκριμένη και συγκροτημένη στρατηγική για το πώς μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να παρέχει καλύτερες, γρηγορότερες, φθηνότερες, φιλικότερες υπηρεσίες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Και νομίζω ότι τα παραδείγματα τα οποία είδατε αποτελούν ουσιαστικά μόνο την αρχή μιας μεγάλης προσπάθειας να αλλάξει συνολικά η κουλτούρα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Είτε μιλάμε για εφαρμογές στην υγεία όπου η επίπτωση της τεχνητής νοημοσύνης απολύτως συγκλονιστική και βασικά θετική, είτε μιλάμε για εφαρμογές στην εκπαίδευση όπου βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή εισαγωγής εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για να βοηθήσουμε για παράδειγμα τους καθηγητές μας να προγραμματίσουν καλύτερα τη δουλειά τους, να περνάνε λιγότερο χρόνο σε γραφειοκρατικές εργασίες και περισσότερο χρόνο στην τάξη. Είτε μιλάμε για τον πυρήνα των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, για τις οποίες μας μίλησε ο Δημήτρης, για το πώς μετεξελίσουμε το gov.gr, για τις μεγάλες υποδομές που χτίζουμε λίγο παρακάτω εδώ πέρα στο Λαύριο, έναν υπερσύγχρονο υπερυπολογιστή, ο οποίος θα μπορεί να τεθεί στη διάθεση όχι μόνο του δημοσίου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα που χρειάζεται σήμερα υπολογιστική δύναμη» ανέφερε.

«Το ερώτημα είναι ποιο κόμμα, ποια κυβέρνηση, ποια χώρα θα μπορέσει να αξιοποιήσει αυτή τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος τελικά των πολιτών και της συλλογικής ευημερίας. Ενώ ταυτόχρονα θα φροντίσει να ελέγξει και τις αρνητικές επιπτώσεις μιας επανάστασης η οποία είναι βέβαια ότι θα αλλάξει τα πάντα. Είτε μιλάμε για επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, πώς θα στρέψουμε, και δεν θα κουραστώ να το λέω, τα παιδιά μας περισσότερο στην τεχνική εκπαίδευση, διότι τα επαγγέλματα της τεχνικής εκπαίδευσης είναι λιγότερο εκτεθειμένα στους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, είτε θα μιλήσουμε για κρίσιμα ζητήματα όπως η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων μας» σημείωσε.

«Είμαι υπερήφανος που η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή της απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Είναι μια στοιχειώδης υποχρέωση που έχουμε για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τις αρνητικές επιπτώσεις τεχνολογιών που σήμερα ουσιαστικά εκμεταλλεύονται την προσοχή τους και βγάζουν χρήματα από το γεγονός ότι τα παιδιά μας περνάνε πάρα πολύ χρόνο μπροστά στις οθόνες των κινητών τηλεφώνων» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Μιλώντας για το πως θα δοθεί χώρος στις νέες ελληνικές επιχειρήσεις που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να μπορέσουν να μεγαλώσουν στην Ελλάδα, και την Ευρώπη είπε «Θέλουμε να μπορέσουμε οι ελληνικές επιχειρήσεις να μεγαλώσουν, να χρηματοδοτηθούν εδώ πέρα, να φέρουν πίσω κόσμο από το εξωτερικό που θα μπορεί να εργαστεί για αυτές και εκεί νομίζω ότι έχουμε αναλάβει πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες , για να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα επιχειρήσεων που μπορούν και δημιουργούν, προσφέρουν καλές θέσεις εργασίας, παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες απολύτως χρήσιμες κάποιες εκ των οποίων στον τομέα της άμυνας, και κρίσιμες για το μέλλον της χώρας μας και την υπεράσπιση της στρατηγικής αυτονομίας. Πως μπορούμε μόνοι μας να είμαστε ασφαλείς χωρίς να είμαστε εξαρτημένοι από άλλους».

«Είναι μια στρατηγική σημαντικότατη για την επόμενη κυβερνητική μας τετραετία. Το είπα και χθες, η επόμενη περίοδος μέχρι το 2030 είναι περίοδος κοσμοϊστορικών αλλαγών και κρίσιμη περίοδος για το αν η Ελλάδα θα μπορέσει να είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων, αν θα μπορέσει να κάνει ένα άλμα και να αξιοποιήσει αυτήν την τεχνολογία για να ξεπεράσει άλλες χώρες που μπορεί να βρίσκονται πιο μπροστά από εμάς και σε πολλούς τομείς το έχουμε πετύχει» τόνισε ο πρωθυπουργός και σημείωσε ότι στη Γερμανία υπάρχει ένας τεράστιος σεβασμός και θαυμασμός για το ψηφιακό άλμα το οποίο έχει πετύχει η Ελλάδα.

«Πολλές από τις ψηφιακές εφαρμογές τις οποίες εμείς έχουμε και θεωρούμε πια αυτονόητες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχουν. Αυτό το πιστώνεται αυτή η κυβέρνηση και το πιστώνεται αυτή η παράταξη» είπε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο υψηλό ανθρώπινο δυναμικό το οποίο παράγεται από τα ελληνικά πανεπιστήμια λέγοντας «πράγματι, έχουμε ανθρώπους εξαιρετικά προκομμένους. Τα νέα παιδιά αυτά πέρασαν μια κρίση, έζησαν την κρίση στις τελευταίες δεκαετίες, δεν θέλουν να γυρίσουν εκεί, έχουν φιλοδοξίες, έχουν οράματα, βλέπουν ότι σήμερα μπορούν να παίξουν έναν δημιουργικό και ουσιαστικό ρόλο, συμμετέχοντας σε εταιρείες που με τη σειρά τους έχουν τις δικές τους φιλοδοξίες. Και έχουμε ένα ακόμα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα.

Έχουμε ακόμα, γιατί αρκετοί έχουν γυρίσει, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι πολλοί έφυγαν στα χρόνια της κρίσης και τώρα ενδιαφέρονται για πρώτη φορά να επιστρέψουν. Μία από τις επιτυχίες, αγαπητά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που δεν μιλάμε αρκετά για αυτήν, είναι το γεγονός ότι μπορέσαμε και αντιστρέψαμε το brain drain» είπε.

Επιπλέον ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στο οικοσύστημα της άμυνας υπογράμμισε: «Μέχρι και πρόσφατα, θεωρούσαμε ότι τα αμυντικά εξοπλιστικά προγράμματα θα πρέπει να περιορίζονται στο να αγοράζουμε πολύ ακριβά εξοπλιστικά συστήματα από το εξωτερικό, μεγάλες πλατφόρμες, πλοία, αεροπλάνα, αντιπυραυλικά συστήματα, συνήθως με ελάχιστη ελληνική προστιθέμενη αξία.

Αυτό αλλάζει δραματικά. Και αλλάζει δραματικά σε δύο επίπεδα. Πρώτον, διότι πια δεν είμαστε διατεθειμένοι να δαπανάμε χρήματα Ελλήνων φορολογουμένων για τέτοιες μεγάλες πλατφόρμες χωρίς προστιθέμενη ελληνική αξία, το οποίο σημαίνει ότι σε όλα τα μεγάλα προγράμματα θα πρέπει πια να υπάρχει τουλάχιστον 25% προστιθέμενη αξία» υπογραμμίζοντας 2 από τα 8 μπλοκς της φρεγάτας Μπελαρά, κατασκευάζονται στην Ελλάδα, στα ναυπηγεία της Σαλαμίνας.

Επίσης είπε ότι για την επόμενη τετραετία το πρόβλημα της στεγαστικής στέγης θα αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για της ΝΔ. «Αν εμείς μπορούμε ως κράτος όμως να έρθουμε και να πούμε: Έχουμε εκείνη την περιουσία. Μεγάλη. Έχουμε στρατόπεδα, για παράδειγμα. Έλα εδώ, ιδιωτικέ τομέα, κάνε ένα είδος αντιπαροχής, για να το πω πολύ απλά. Πάρε τη γη, η οποία θα σου στοίχιζε ακριβά να την αγοράσεις. Φτιάξε αυτό που είναι να φτιάξεις με κανόνες τους οποίους εμείς θεσπίζουμε και να κρατήσουμε ένα κομμάτι του κτηριακού αποθέματος για αυτό που αποκαλούμε κοινωνική κατοικία, αυτή είναι μια λύση η οποία έρχεται και φέρνει το κράτος και τον ιδιωτικό τομέα πιο κοντά» ανέφερε.

«Η Ελλάδα του 2030, πρωτίστως προϋποθέτει ένα έξυπνο κράτος. Ένα κράτος το οποίο δεν θα τρέχει πίσω από τον ιδιωτικό τομέα. Ενίοτε θα μπορεί και το ίδιο να καινοτομεί και να πρωτοπορεί» τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Αυτή η παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, ήταν και είναι μια παράταξη η οποία τιμά, κρατάμε από τις παραδόσεις μας αυτά που αξίζει να κρατήσουμε, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και το θάρρος να ατενίζουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος, να συντονιζόμαστε με τα αιτήματα των καιρών και να είμαστε πολύ συχνά μπροστά και από την εποχή μας.

Κλείνοντας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Ο συντονισμός της κοινωνίας και της χώρας με τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης σας βεβαιώνω ότι θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία και πιστεύω ότι και οι Έλληνες πολίτες επειδή έχουν κρίση γνώση και μνήμη και ακούν και βλέπουν, και είμαστε πρακτικοί άνθρωποι στην Ελλάδα ποιος τελικά μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις γι' αυτό και πάλι για τις επόμενες εκλογές θα εμπιστευτεί τη Ν.Δ. να συνεχίσει να ηγείται αυτής της μεγάλης προσπάθειας.