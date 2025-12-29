Πάνω από 90.000 άτομα παρακολούθησαν το 2025 τις διαλέξεις για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

0

Πρόκειται για μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, σπουδαστές και επαγγελματίες

Περισσότεροι από 90.000 μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, σπουδαστές και επαγγελματίες σε ολόκληρη τη χώρα παρακολούθησαν το 2025, ενημερωτικές δράσεις για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, που υλοποιήθηκαν από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 498 ενημερωτικές εκδηλώσεις και διαλέξεις, εκ των οποίων 51 εξ αποστάσεως, στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου και στοχευμένου προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τους κινδύνους και τις απειλές του διαδικτύου, καθώς και για τις σύγχρονες μορφές του κυβερνοεγκλήματος και τη διαρκή προσαρμογή τους στα νέα ψηφιακά δεδομένα.

Οι δράσεις απευθύνονταν σε ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών, ακαδημαϊκών, θεσμικών και κοινωνικών φορέων σε ολόκληρη τη χώρα και περιλάμβαναν δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, ΕΠΑΛ, πρότυπα, πειραματικά, καλλιτεχνικά και διαπολιτισμικά σχολεία, ειδικές δομές εκπαίδευσης, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, καθώς και σχολικές μονάδες της ομογένειας, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Από την ΕΛΑΣ σημειώνεται ότι κατά την υλοποίηση των δράσεων αξιοποιήθηκε η εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας «Ακαδημία Ψηφιακών Δεξιοτήτων», η οποία έχει αναπτυχθεί από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με στόχο τη διαδραστική εκπαίδευση των μαθητών και την ουσιαστική κατανόηση των κινδύνων του ψηφιακού περιβάλλοντος.

Επίσης, προβλήθηκε ο ανανεωμένος ιστότοπος www.cyberalert.gr όπου προβάλλεται ενημερωτικό υλικό, πλήρεις και επικαιροποιημένοι οδηγοί και ανακοινώσεις, με σκοπό τη συνεχή και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για σύγχρονες απειλές και καλές πρακτικές ψηφιακής ασφάλειας.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν τρεις ειδικές ενημερώσεις στο Πρότυπο Προνοιακό Κέντρο-Ίδρυμα Θεοτόκος, το οποίο από το 1963 προσφέρει υπηρεσίες πρόληψης, ολιστικής παρέμβασης και αποκατάστασης σε άτομα με Νοητικές Αναπτυξιακές Διαταραχές και Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος, από την πρώιμη παιδική ηλικία έως τη νεαρή ενήλικη ζωή. Στο πλαίσιο τής συνεργασίας αυτής, αναπτύχθηκε και στοχευμένο εκπαιδευτικό υλικό (εγχειρίδια) τόσο για εκπαιδευτές όσο και για γονείς.

Οι θεματολογίες διαφοροποιήθηκαν ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα του κοινού και αφορούσαν:

* την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες,

* τις παγίδες που ελλοχεύουν στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης,

* το διαδικτυακό σεξουαλικό εξαναγκασμό και εκβιασμό,

* το φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού,

* τα διαδικτυακά παιχνίδια και εθισμός στο διαδίκτυο,

* τις διαδικτυακές απάτες και τρόποι προστασίας και

* τις δυνατότητες επικοινωνίας, αναφοράς, υποβολής καταγγελίας σε περιπτώσεις διαπίστωσης ποινικών αδικημάτων που διαπράχθηκαν μέσω διαδικτύου ή με τη χρήση αυτού.

Από την Αστυνομία υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

* Τηλεφωνικά: 11188

* Στέλνοντας e-mail στο: [email protected]

* Μέσω twitter: @CyberAlertGR

* Μέσω του gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

* Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD