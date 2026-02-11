Απομακρύνθηκε η διευθύντρια του ΕΠΑΛ Χαλανδρίου που έβαζε τους μαθητές να σκάβουν στο σχολείο

0

«Διαμαρτυρόμαστε από το Νοέμβριο», είπε μητέρα παιδιού

Τέλος η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, καθώς απομακρύνθηκε από το σχολείο μετά τις καταγγελίες ότι έβαζε μαθητές να σκάβουν με τσάπες για να σβήσει τις απουσίες τους.

Σύμφωνα με γονείς και ανηλίκους, η διευθύντρια είχε σταματήσει τις σχολικές εκδρομές και έβαζε τα παιδιά να σκάβουν, ώστε να απομακρύνονται τα νερά από τα αυλάκια.

Με βάση τις ίδιες καταγγελίες, υποσχόταν ότι ως αντάλλαγμα θα έσβηνε τις απουσίες όσων έσκαβαν, κάτι που δεν έγινε ποτέ όμως.

Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» ανέφερε ότι η πρώην διευθύντρια τοποθετήθηκε προσωρινά σε διοικητική θέση, ενώ σύμφωνα με το Mega διατάχθηκε σε βάρος της ΕΔΕ, η τέταρτη κατά σειρά.

Μητέρα μαθητή προχωρώντας σε δηλώσεις για την εξέλιξη, δήλωσε: «Σίγουρα είναι ανακουφιστικό αυτό το αποτέλεσμα, επιτέλους υπάρχει μια δικαίωση. Πριν δεν θα έλεγα ότι ήταν άμεσα τα αντανακλαστικά για την απόφαση αυτή. Προσωπικά, οι γονείς διαμαρτυρόμαστε από τον Νοέμβριο για τη δυσλειτουργία του σχολείου και την ανικανότητα της διευθύντριας, μέχρι που κορυφώθηκε η κατάσταση τώρα και επιτέλους δόθηκε η λύση».