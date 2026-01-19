Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι

0

Άγνωστα τα αίτια μέχρι στιγμής

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε διαμέρισμα επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου στο Χαλάνδρι. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 18.05 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και δεν υπήρξε κίνδυνος επέκτασης, ενώ δεν αναφέρθηκαν εγκλωβισμένα άτομα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, για τα αίτια της πυρκαγιάς προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.