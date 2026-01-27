Άγρια επίθεση δέχθηκε 49χρονη από τον 55χρονο αδερφό της στο Χαλάνδρι

0

Ο άνδρας φέρεται να πάσχει από ψυχικές διαταραχές

Στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μία 49χρονη από το Χαλάνδρι, μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε από τον 55χρονο αδερφό της.

Όλα συνέβησαν νωρίς το πρωί της Τρίτης, στο διαμέρισμα που διαμένουν τα δύο αδέρφια μαζί με την ηλικιωμένη μητέρα τους, στο Χαλάνδρι. Άγνωστο γιατί, ξέσπασε καβγάς ανάμεσά τους, με τον 55χρονο -που φέρεται να πάσχει από ψυχικές διαταραχές- να επιτίθεται με τα ίδια του τα χέρια στο πρόσωπο της αδερφής του και να την τραυματίζει στα μάτια.

Επιτόπου έφτασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, που συνέλαβαν τον 55χρονο και τον οδήγησαν στο Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, όπου λειτουργεί Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας.