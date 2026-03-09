Διευκρινίσεις από την ΕΛ.ΑΣ για ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Χαλάνδρι

0

Πώς ήρθαν σε αντιμαπαράθεση οι πρώην σύζυγοι

Διευκρινίσεις σχετικά με δημοσίευμα που αναπαράχθηκε σε διαδικτυακό μέσο για ενδοοικογενειακό επεισόδιο που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (8-3-2026) στο Χαλάνδρι έδωσε η Ελληνική Αστυνομία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πρώην σύζυγοι μαζί με το ανήλικο τέκνο τους μεταφέρθηκαν με περιπολικό στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αγίας Παρασκευής, όπου συνελήφθησαν ο πατέρας για απειλή και απόπειρα ενδοοικογενειακής παράνομης βίας και η μητέρα για παραβίαση δικαστικής απόφασης. Με εντολή της αρμόδιας εισαγγελέως η μητέρα κρατήθηκε προκειμένου να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ ο πατέρας αφέθηκε ελεύθερος και αποχώρησε με το ανήλικο τέκνο.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Αναφορικά με δημοσίευμα που αναπαράχθηκε σε διαδικτυακό μέσο, αναφορικά με ενδοοικογενειακό επεισόδιο που έλαβε χώρα απογευματινές ώρες χθες (8-3-2026) στην περιοχή του Χαλανδρίου, ανακοινώνονται τα εξής:

Απογευματινές ώρες χθες (8-3-2026), μεταφέρθηκαν από περιπολικό της Άμεσης Δράσης στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αγίας Παρασκευής πρώην σύζυγοι από κοινού με το ανήλικο τέκνο τους.

Είχε προηγηθεί ενδοοικογενειακό επεισόδιο μεταξύ τους, που έλαβε χώρα στην περιοχή του Χαλανδρίου.

Για το περιστατικό, αμφότεροι υπέβαλλαν μηνύσεις με αποτέλεσμα να συλληφθούν, ο πατέρας για απειλή και απόπειρα ενδοοικογενειακής παράνομης βίας και η μητέρα για παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Κατά τη διενέργεια των προβλεπόμενων δικονομικών ενεργειών, ενημερώθηκε η αρμόδια Εισαγγελέας, η οποία αφού έλαβε πλήρη γνώση του συγκεντρωθέντος προανακριτικού υλικού, διέταξε η μητέρα να κρατηθεί και να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, πρωινές ώρες σήμερα, με τη σε βάρος της σχηματισθείσα δικογραφία.

Για τον πατέρα, διέταξε να αφεθεί ελεύθερος και να αποχωρήσει με το ανήλικο τέκνο βραδινές ώρες χθες».