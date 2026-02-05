Πότε ανοίγει η πλατφόρμα επιδόματος παιδιού Α21 – Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

0

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Τις τελευταίες δέκα ημέρες του Φεβρουαρίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21.

Η πλατφόρμα, που λειτουργεί μέσω της ΗΔΙΚΑ και του ΟΠΕΚΑ, θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 13 Μαρτίου 2026, δίνοντας στους δικαιούχους αρκετό χρόνο για την υποβολή ή επικαιροποίηση της αίτησής τους.

Η πρώτη πληρωμή για το 2026 έχει προγραμματιστεί για τις 31 Μαρτίου και θα αφορά το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου.

Η αίτηση Α21 υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον υπόχρεο υποβολής της φορολογικής δήλωσης ή τη σύζυγό του, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Τα περισσότερα πεδία συμπληρώνονται αυτόματα από στοιχεία ΑΜΚΑ και ΑΑΔΕ, απλοποιώντας τη διαδικασία.

Κατά την υποβολή, εμφανίζονται τα δηλωθέντα εισοδήματα των μελών της οικογένειας. Ο αιτών πρέπει να επιβεβαιώσει ή να συμπληρώσει στοιχεία όπως διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας και ΙΒΑΝ για την κατάθεση του επιδόματος.

Σημειώνεται ότι η σωστή εκκαθάριση του επιδόματος βασίζεται στην υποβολή της φορολογικής δήλωσης Ε1 του τρέχοντος έτους (εισοδήματα 2025). Ο ΟΠΕΚΑ επισημαίνει ότι οι πληρωμές μετά τη λήξη της προθεσμίας θα περιλαμβάνουν μόνο όσους έχουν ήδη καταθέσει δήλωση Ε1, ενώ η έγκαιρη υποβολή αποτρέπει τον κίνδυνο αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.