ΟΠΕΚΑ: 197 εκατ. ευρώ καταβάλλονται την Παρασκευή σε 612.257 άτομα

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Την Παρασκευή, 30/1/2026, θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Ιανουάριο, συνολικού ύψους 197.197.732 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μέσω του ΟΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

- Επίδομα Παιδιού : 16.699 δικαιούχοι - 9.229.503 ευρώ

- Επίδομα Στέγασης: 168.733 δικαιούχοι -20.075.171 ευρώ

- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 152.765 δικαιούχοι -35.344.081 ευρώ

- Αναπηρικά: 203.660 δικαιούχοι - 98.845.447 ευρώ

- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 493 δικαιούχοι - 172.008 ευρώ

- Επίδομα Ομογενών: 4.973 δικαιούχοι -175.818 ευρώ

- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.276 δικαιούχοι - 4.833.243 ευρώ

- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 23.000 δικαιούχοι 9.684.783 ευρώ

- Έξοδα Κηδείας: 74 δικαιούχοι - 59.141 ευρώ

- Επίδομα Γέννησης: 9.630 δικαιούχο ι- 12.682.700 ευρώ

- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 59 δικαιούχοι - 27.900 ευρώ

- Κόκκινα Δάνεια: 2.408 δικαιούχοι-201.500 ευρώ

- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 18 δικαιούχοι - 18.000 ευρώ

- Ευάλωτοι Οφειλέτες: 366 δικαιούχοι - 38.775 ευρώ

- Επίδομα Αναδοχής: 615 δικαιούχοι - 478.540 ευρώ

- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.342 δικαιούχοι - 1.883.147 ευρώ

- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.138 δικαιούχοι - 3.434.359 ευρώ

- Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι -13.616 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων:612.257

Σύνολο καταβολών: 197.197.732 ευρώ

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.