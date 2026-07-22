ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Γεωργιάδης οφείλει να δώσει άμεσα καθαρές απαντήσεις – Μέχρι τότε δεν μπορεί να παραμένει στη θέση του υπουργού

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Οι αντιφάσεις του είναι προφανείς

«Ο κ. Γεωργιάδης επέλεξε να απαντήσει στις σημερινές βαρύτατες καταγγελίες του κ. Σαλμά με προσωπικές επιθέσεις και επικοινωνιακούς αντιπερισπασμούς», αναφέρειτο ΠΑΣΟΚ σε σχόλιο του για την ανάρτηση του υπουργού Υγείας.

Σημειώνει ότι «δεν έδωσε καμία ουσιαστική απάντηση στις συγκεκριμένες καταγγελίες που διατυπώθηκαν δημόσια από το βήμα της Βουλής». Επισημαίνει ειδικότερα ότι «ο κ. Σαλμάς κατηγόρησε τον κ. Γεωργιάδη για παθητική δωροδοκία και μίλησε για ‘ορισμό της διαπλοκής', ενώ υποστήριξε ότι υπήρξαν παρεμβάσεις στο έργο της Δικαιοσύνης και σε προστατευόμενο μάρτυρα, στον οποίο, όπως κατήγγειλε, ο κ. Γεωργιάδης υποσχόταν ότι ‘θα του το ξεπληρώσει', καταθέτοντας μάλιστα και στοιχεία που, κατά τον ίδιο, τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του».

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «απέναντι σε αυτές τις εξαιρετικά σοβαρές καταγγελίες, ο Υπουργός Υγείας δεν έδωσε καμία απάντηση επί της ουσίας», αλλά ότι «πέταξε την μπάλα στην κερκίδα» και ότι «κάνει πως δεν κατάλαβε την καταγγελία». «Εδώ δεν συζητάμε την σκευωρία Novartis που ήταν απολύτως υπαρκτή, αλλά τη δική του εμπλοκή στα καταγγελλόμενα. Σε αυτά τον καλέσαμε να απαντήσει, αλλά μάταια», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι «οι αντιφάσεις του κ. Γεωργιάδη είναι προφανείς» και πως «οφείλει να δώσει άμεσα καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις».

«Μέχρι να το πράξει, δεν μπορεί να παραμένει στη θέση του Υπουργού Υγείας», τονίζει.

Τέλος, για «τους ισχυρισμούς του ότι ο κ. Σαλμάς είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη σκευωρία Novartis», το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει: «ας μας εξηγήσει πως ως Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συναίνεσε, ώστε να συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτιά της στις εθνικές εκλογές το 2023 και στην Κοινοβουλευτική της Ομάδα έως το 2024».