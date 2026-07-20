Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει πολιτική αλλαγή, κανόνες στην αγορά προς όφελος της κοινωνίας

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«Η κυβέρνηση, αντί να δώσει λύσεις, βλέπουμε συνεχώς να κάνει μπαλώματα»

Η ακρίβεια και η στάση της κυβέρνησης απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους θεσμούς βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, κατά την επίσκεψή του στον δήμο Νεάπολης-Συκεών και στις δηλώσεις του μετά το τέλος της περιοδείας του στην τοπική λαϊκή αγορά, στο Δημοτικό Κατάστημα της Νεάπολης.

Αναφερόμενος στις εντυπώσεις που αποκόμισε από την επίσκεψή του στη λαϊκή αγορά της Νεάπολης, μαζί με τον δήμαρχο Νεάπολης-Συκεών, Σίμο Δανιηλίδη, τη βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης, Ράνια Θρασκιά, στελέχη του ΠΑΣΟΚ και αυτοδιοικητικούς του τοπικού και άλλων δήμων, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι οι πολίτες εξέφρασαν την αγωνία τους για το αυξημένο κόστος ζωής, τους χαμηλούς μισθούς και συντάξεις, αλλά και τα προβλήματα στη δημόσια υγεία.

Κατηγόρησε, δε, την κυβέρνηση ότι αδυνατεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις. «Η κυβέρνηση, αντί να δώσει λύσεις, βλέπουμε συνεχώς να κάνει μπαλώματα. Και μιλώ ειδικά για το θέμα της ακρίβειας», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συνέχισε: «Τη μία, μας λένε για μείωση στο ράφι, άλλα από τον Σεπτέμβριο. Λες και το καλοκαίρι δεν έχει οικονομικές δυσκολίες. Από την άλλη, ότι θα έχουμε 2.000 κωδικούς με χαμηλές τιμές, αλλά αυτούς τους κωδικούς θα τους προσδιορίσουν τα σούπερ μάρκετ εθελοντικά. Η κοροϊδία πρέπει να τελειώσει. Θα τελειώσει μόνο με την πολιτική αλλαγή. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν υπηρετεί την κοινωνία. Δεν δίνει απαντήσεις, δεν δίνει λύσεις. Γιατί πολύ απλά δεν θέλει να συγκρουστεί με τα οικονομικά συμφέροντα που είτε κερδίζουν από την υγεία, είτε από την ακρίβεια, την εμπορία τροφίμων, είτε από τα τιμολόγια της ενέργειας. Δεν μπαίνουν κανόνες στην αγορά, δεν υπάρχει έλεγχος στην αγορά, υπάρχει ασυδοσία».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι για να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών χρειάζεται πολιτική αλλαγή. «Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ταυτιστεί με μια ασύδοτη αγορά, που προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι πολλά στους πολλούς», τόνισε και προσέθεσε:

«Εμείς, λοιπόν, θα συνεχίσουμε τον αγώνα σε κάθε γωνία της χώρας για την πολιτική αλλαγή. Γιατί ο μόνος τρόπος να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών και να αλλάξει αυτή η δύσκολη κατάσταση που βιώνει σήμερα ο ελληνικός λαός είναι η νίκη του ΠΑΣΟΚ στις ερχόμενες εκλογές. Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει πολιτική αλλαγή. Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει κανόνες στην αγορά προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, με πραγματική υπηρεσία στο δημόσιο συμφέρον».

Για την αυτοδιοίκηση, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για τον νόμο που ήρθε από τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή, πριν από μερικές εβδομάδες, που -όπως είπε- «καταδικάζει την τοπική αυτοδιοίκηση σε οικονομικό στραγγαλισμό και σε πολιτική απαξίωση και λόγω του νέου εκλογικού συστήματος, αλλά και λόγω ότι δεν επενδύει στη διαβούλευση, στη συζήτηση». Απέδωσε, δε, τις κυβερνητικές επιλογές στην «κουλτούρα του κλειστού συστήματος του επιτελικού κράτους» και κάλεσε τους αιρετούς να αντισταθούν «σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, που απαξιώνει έναν από τους βασικούς πυλώνες ποιότητας της Δημοκρατίας».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του δήμαρχου Νεάπολης-Συκεών, Σίμου Δανιηλίδη, που έκανε λόγο «για τη δυσκολότερη περίοδο που έχει βιώσει η αυτοδιοίκηση», υποστηρίζοντας ότι «οι δήμοι οδηγούνται σε οικονομική ασφυξία εξαιτίας της εκτόξευσης του λειτουργικού κόστους και της μη εφαρμογής των συνταγματικών προβλέψεων για τη χρηματοδότησή τους», ο κ. Ανδρουλάκης συνέδεσε την κατάσταση στην αυτοδιοίκηση με τη συνολική λειτουργία των θεσμών, στρέφοντας τα πυρά του κατά της κυβέρνησης.

«Εδώ μιλάμε για μια κουλτούρα. Η κουλτούρα αυτή τι λέει; "Εγώ και η παρέα μου στο Μαξίμου". Όλα τα υπόλοιπα είναι επιμέρους. Αυτή η κουλτούρα πρέπει να ηττηθεί. Δημιουργεί προβλήματα στην οικονομία, στην κοινωνία, αλλά και στην ίδια τη Δημοκρατία», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σημείωσε, ακόμη, για τη συνταγματική αναθεώρηση, ότι μεταξύ των δύο συζητήσεων στη Βουλή, θεσμικά προβλέπεται δημόσια συζήτηση και διαβούλευση. «Είναι τέτοιος ο σεβασμός του πρωθυπουργού στο Σύνταγμα -όπως άλλωστε και στην αυτοδιοίκηση και στο κοινοβούλιο, όπου έχουμε δει πάρα πολλές εκτροπές τα τελευταία χρόνια, που επέλεξε ο μήνας της δημόσιας συζήτησης να είναι ο Αύγουστος, που ο κόσμος τις περισσότερες φορές, αν έχει δυνατότητα, επιλέγει να πάει διακοπές».

Επισήμανε, τέλος, ότι η χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μία χώρα χωρίς ισχυρούς θεσμούς, Δικαιοσύνη, Κοινοβούλιο, αυτοδιοίκηση, δεν μπορεί σε καμία των περιπτώσεων να αναπτυχθεί ούτε ανθεκτικά παραγωγικά, ούτε και δίκαια».

Στη διάρκεια της επίσκεψής του στη λαϊκή αγορά, ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε με παραγωγούς και καταναλωτές και άκουσε τα προβλήματά τους, ενώ συνάντησε και μια... Βραζιλιάνα παραγωγό, που μαζί με τον σύζυγό της, δημότη Νεάπολης-Συκεών είχαν πάγκο με αβγά. Ο κ. Δανιηλίδης σχολίασε ότι η Σελεσάο δεν τα πήγε καλά στο Μουντιάλ και η παραγωγός απάντησε ότι η πατρίδα της ήδη έχει πάρει πέντε παγκόσμια κύπελλα.

Ο κ. Ανδρουλάκης, στις δηλώσεις του αργότερα, στο Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης, συνέκρινε την πορεία της Σελεσάο με τις θητείες του Σίμου Δανιηλίδη λέγοντας: «Η Σελεσάο έχει κατακτήσει πέντε φορές το παγκόσμιο. Ο δήμαρχος οχτώ φορές νικητής. Εύχομαι ακόμη περισσότερο, διότι είναι ένας άνθρωπος που καθημερινά δίνει αγώνα στην τοπική κοινωνία».