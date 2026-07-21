Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός επιλέγει να τοξικοποιήσει το πολιτικό σκηνικό χρησιμοποιώντας ακραία διχαστικό λόγο

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«Κορόιδεψαν τους πολίτες για το άρθρο 86»

Για επιλογή «τοξικοποίησης» του πολιτικού σκηνικού με έναν «ακραία διχαστικό λόγο», κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ειδικότερα, με αφορμή τη συζήτηση ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης, ο κ. Τσουκαλάς, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, είπε ότι «ο πρωθυπουργός εξήγγειλε ως μέτρο κατά του πελατειασμού το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού» και «ήταν μία σημαία ευκαιρίας, ένα πυροτέχνημα - όπως συνηθίζει ο πρωθυπουργός», καθώς «τώρα το μαζεύει κάτω από τις πιέσεις των βουλευτών». Σχολίασε ότι «αυτό λοιπόν, καταδεικνύει το πως ο πρωθυπουργός βλέπει την πολιτική μόνο σαν επικοινωνία, σαν πυροτεχνήματα και σαν σημαίες ευκαιρίας».

Σημείωσε ότι για το ΠΑΣΟΚ οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες και δεν είναι σημαία ευκαιρίας, «γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι πρέπει η αναθεωρητική Βουλή να έχει πλειοψηφία 180». Υποστήριξε ότι χθες ο πρωθυπουργός «πήγε να τοξικοποιήσει, να γηπεδοποιήσει το πολιτικό σκηνικό με έναν ακραία διχαστικό λόγο - μου κάνει φοβερή εντύπωση -, αλλά είναι συνειδητή επιλογή του αυτήν τη στιγμή ο διχασμός και προφανώς γι' αυτόν το λόγο δίνει και τον τόνο ο δεξιός εξτρεμισμός του κ. Γεωργιάδη στη σημερινή Νέα Δημοκρατία». Πρόσθεσε πως του κάνει εντύπωση ότι «μιλά σα να μην έχει ακούσει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει να αναθεωρηθεί το άρθρο 110, με πρόβλεψη για αυξημένες πλειοψηφίες στην αναθεωρητική βουλή, άρα ευρείες συναινέσεις και όχι λευκές επιταγές».

Κατηγορώντας την κυβέρνηση για τη στάση της σχετικά με το άρθρο 86, τόνισε πως «η κυβέρνηση έλεγε ότι θα επαναφέρει το άρθρο 86 και αντ' αυτού κρατά την ποινική δίωξη στην απόλυτη πλειοψηφία της Βουλής, με 151 ψήφους. Άρα κορόιδεψαν τους πολίτες». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει να υπάρχει απαγόρευση διορισμού δικαστικών λειτουργών σε κρατικές θέσεις για τέσσερα έτη, όμως «η κυβέρνηση ούτε αυτή συμπεριέλαβε» και «άρα όλο το πνεύμα το δικό μας, το οποίο είναι ένα πνεύμα υποστήριξης της αυτονομίας της δικαιοσύνης, δεν υπάρχει στην πρόταση της ΝΔ».

Ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι «έχουμε έναν πρωθυπουργό που μας προτρέπει να συνηθίσουμε στη διαφθορά, που μας λέει ότι δεν πειράζει να κλέβουν αρκεί να μην κλέβουν πολύ». «Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε τον κ. Μελά. Μας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία ότι μιλάμε αλλά από την πλευρά τους παρατηρώ μία αλαλία. Τί θέλει ο πρωθυπουργός; Να πούμε και μπράβο που παραπέμπονται υπουργοί της κυβέρνησής του; Θέλει χειροκρότημα;», ρώτησε.

Επ' ευκαιρίας των θέσεων του κόμματος ΕΛ.Α.Σ. για το άρθρο 16, ο κ. Τσουκαλάς κάλεσε τον εκπρόσωπο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να εξηγήσει «για ποιο λόγο διαφωνεί με το άρθρο 16 αλλά συμφωνεί με το νόμο Πιερρακάκη». «Εμείς λοιπόν θέλουμε να μην ισχύει ο νόμος του κ. Πιερρακάκη που κλείνει το μάτι στα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αν γίνει αυτό που προτείνει το κόμμα του κ. Τσίπρα είναι σα να λέμε ότι τα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια θα μείνουν ως έχουν και δεν θα υπάρξει ένα πλαίσιο ρύθμισης. Εμείς λέμε μη κρατικά μη κερδοσκοπικά για αυτό ζητάμε αναθεώρηση. Χωρίς αναθεώρηση αλλά με διατήρηση του νόμου Πιερρακακη έχουμε ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια χαμηλής ποιότητας», τόνισε.

Σχετικά με το ζήτημα της κοστολόγησης των προτάσεων, ο κ. Τσουκαλάς απευθυνόμενος στην εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ τη ρώτησε πόσο κοστολογεί η κυβέρνηση την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου «που είχε υποσχεθεί το 2019 και πόσο κοστολογεί την παρέμβαση στις συντάξεις χηρείας», για να σχολιάσει: «Η κυβέρνηση μας μαλώνει ότι δεν κοστολογούμε. Της απαντάμε με νούμερα και την ίδια στιγμή εκείνη αρνείται να μας πει πόσο κοστολόγησε ο πρωθυπουργός την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Εμείς κοστολογούμε, η κυβέρνηση; Απίστευτη υποκρισία μια κυβέρνηση να αμφισβητεί την κοστολόγηση της αντιπολίτευσης όταν τα στελέχη της δεν μπορούν να απαντήσουν ούτε μια απλή ερώτηση πόσο κοστίζει ένα μέτρο;».