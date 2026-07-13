Γιαννούλης: «Να ξαναμιλήσουμε στην κοινωνία και όχι να εγκλωβιστούμε στην εσωστρέφεια»

0

«Η παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου ήταν μια κίνηση ευθύνης, με στόχο να αποτραπεί ένας νέος κύκλος διχασμού»

«Η παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου ήταν μια κίνηση ευθύνης, με στόχο να αποτραπεί ένας νέος κύκλος διχασμού, σύγκρουσης και διάσπασης στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», αναφέρει σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΙ ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Χρήστος Γιαννούλης και προσθέτει: «Αντί να αξιοποιηθεί η παραίτηση ως αφετηρία επανεκκίνησης, το κόμμα οδηγήθηκε άμεσα σε νέα εσωκομματική αντιπαράθεση και εσωστρέφεια».

Ακολούθως σημειώνει: «Η απόφαση της 6ης Ιουνίου της κεντρικής επιτροπής έπρεπε εξαρχής να έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, ώστε να μη διαιωνίζεται η αβεβαιότητα σε σχέση με πιθανή συνεργασία με την ΕΛΑΣ. Προτεραιότητα μας πρέπει να είναι η επανασύνδεση με την κοινωνία. Να δούμε ποιοι πολίτες μάς ακούνε και ποιοι μάς εμπιστεύονται.

Στόχος έως τις εκλογές πρέπει να είναι η συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων και η προσέγγιση των πολιτών της αποχής και της απογοήτευσης, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για πολιτική αλλαγή».