Ρένα Δούρου: Το καταστατικό δεν επιτρέπει αδιέξοδα

0

«Λυπάμαι που δημιουργήθηκαν τεχνητά αδιέξοδα»

Την άποψη ότι υπάρχει «καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδα» εξέφρασε η Ρένα Δούρου προσερχόμενη στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που συγκλήθηκε από μερίδα μελών της, με το επίσημο κόμμα, ωστόσο, να έχει αναβάλει την διεξαγωγή της.

«Λυπάμαι που δημιουργήθηκαν τεχνητά αδιέξοδα και πιστεύω ότι βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, με συνέπεια και σοβαρότητα θα έρθει σύντομα ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών και ψηφοφόρων και στις ανάγκες μιας κοινωνίας που χειμάζεται από την επταετία του κ. Μητσοτάκη», δήλωσε η Ρ. Δούρου.