Παύλος Μαρινάκης για τα συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: «Επίθεση κατά της Δημοκρατίας»

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«Είναι αδιανόητο να επιχειρείται η εργαλειοποίηση μιας δολοφονικής επίθεσης»

Για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και επίθεση κατά της Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τα απειλητικά συνθήματα που γράφτηκαν έξω από το σπίτι της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς της.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι τα συνθήματα «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας» δεν συνιστούν πράξη διαμαρτυρίας, αλλά οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ωμή επίθεση κατά της Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η στοχοποίηση ανθρώπων και των οικογενειών τους, οι απειλές βίας και η καλλιέργεια του μίσους δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη πολιτεία, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με την καθολική καταδίκη τους, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ακόμη ότι είναι αδιανόητο να επιχειρείται η εργαλειοποίηση μιας δολοφονικής επίθεσης με σκοπό να καλλιεργηθεί νέο μίσος και να διατυπωθούν απειλές κατά ανθρώπινων ζωών. Όπως ανέφερε, όσοι ανέχονται ή σιωπούν απέναντι σε τέτοιες πρακτικές αναλαμβάνουν μεγάλη πολιτική και ηθική ευθύνη.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η Δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους και ότι όσοι επιχειρούν να επιβάλουν τις απόψεις τους μέσω του φόβου και της βίας θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους.

Τέλος, εξέφρασε την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης στις αρμόδιες αρχές ότι θα εντοπίσουν και θα οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη τους υπεύθυνους της επίθεσης, ενώ υπογράμμισε ότι η πολιτική αντιπαράθεση αποτελεί θεμέλιο της Δημοκρατίας, σε αντίθεση με τη στοχοποίηση ανθρώπων λόγω της πολιτικής τους ταυτότητας.