Aπειλητικά μηνύματα έξω από την οικεία και το γραφείο της Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά

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«Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι, δεν κάνω πίσω», είπε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

Aπειλητικά μηνύματα με μαύρη μπογιά έγραψαν άγνωστοι, στην είσοδο και τους τοίχους της οικείας και του γραφείου της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά.

Τα μηνύματα εκφράζουν απειλές και διασπορά φόβου εναντίον πολιτικών προσώπων.

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, όπως τονίζει σε δημόσια ανάρτηση της, τα απειλητικά συνθήματα δεν θα την αποπροσανατολίσουν από την άσκηση των καθηκόντων της.

Συγκεκριμένα αναφέρει : «Τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου. Η οικογένειά μου έχει μάθει να στέκεται όρθια στις δυσκολίες. Με αξιοπρέπεια, πίστη και δύναμη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιχειρεί να μεταφέρει το μίσος και τη βία στο κατώφλι του σπιτιού μας. Με εξοργίζει, όμως, ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να σταθούν στο πλευρό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Δεν φοβάμαι. Δεν εκβιάζομαι. Δεν κάνω πίσω. Θα συνεχίσω να υπηρετώ τους πολίτες με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα, υπερασπιζόμενη τις αρχές της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Ο φόβος δεν ήταν ποτέ επιλογή μου. Και δεν θα γίνει τώρα».