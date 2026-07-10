Έρανος-απάτη στα Χανιά στο όνομα του Ερυθρού Σταυρού

Έρανος-απάτη στα Χανιά στο όνομα του Ερυθρού Σταυρού

Προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματα μέσω της εφαρμογής WhatsApp

Κάποιοι επικαλούνται το όνομα του Ερυθρού Σταυρού για να πραγματοποιήσουν έρανο στα Χανιά, μέσω της εφαρμογής WhatsApp.

Σε ανακοίνωσή του ο Ερυθρός Σταυρός αναφέρει ότι «ουδεμία σχετική δράση ή έρανος πραγματοποιείται στα Χανιά και καλεί τους πολίτες να ενημερώσουν άμεσα αν εντοπίσουν παρόμοια περιστατικά»..

Η ανακοίνωση του Ερυθρού Σταυρού:

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) ενημερώνει ότι έχει περιέλθει σε γνώση του η διενέργεια δήθεν εράνου υπέρ του Περιφερειακού Τμήματος Χανίων του Ε.Ε.Σ., μέσω μηνυμάτων στην εφαρμογή WhatsApp, από άτομα που επικαλούνται παράνομα το όνομά του.

Ο Ε.Ε.Σ. διευκρινίζει ότι ουδεμία σχετική δράση ή έρανος πραγματοποιείται στα Χανιά και καλεί τους πολίτες που θα εντοπίσουν παρόμοια περιστατικά να ενημερώσουν άμεσα τον Ε.Ε.Σ., στα τηλέφωνα: 28210 52550 και 28210 43321, ώστε να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες.