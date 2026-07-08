Έρευνες στα Σφακιά Χανίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλιέα

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Μεγάλη κινητοποίηση του λιμενικού

Έρευνες πραγματοποιεί το λιμενικό στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελλου στα Σφακιά Χανίων, για τον εντοπισμό 65χρονου αλιέα ο οποίος ψάρευε στην περιοχή υποβρύχια.

Ο 65χρονος είχε αναχωρήσει από το σπίτι του για να κάνει υποβρύχιο ψάρεμα στο Φραγκοκάστελλο Σφακίων, το μεσημέρι της Τρίτης 7/7, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένεια του ενημέρωσε τις αρχές αργά το βράδυ.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το συντονιστικό κέντρο Έρευνας και Διάσωσης, στις εκτεταμένες έρευνες δρουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, 2 σκάφη του Λιμενικού Σώματος, εναέριο μέσο της Frontex, αλιευτικό σκάφος της περιοχής και στη στεριά δύο περιπολικά του λιμενικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην περιοχή πνέει βορειοδυτικός άνεμος 4 μποφόρ.