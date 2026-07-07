Νεκρός ανασύρθηκε ηλικιωμένος άνδρας από την παραλία του Ζούμπερι

0

Ο θάνατος ενδέχεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια

Νεκρός ανασύρθηκε ηλικιωμένος άνδρας πριν από λίγη ώρα από την θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Ζούμπερι.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του λιμενικού σώματος, πιθανόν πρόκειται για λουόμενο άνδρα, ηλικίας περίπου 75-80 ετών που παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατος ενδέχεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Την απάντηση όμως, αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.