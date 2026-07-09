Δημοσκόπηση ΣΚΑΪ: «Τριαντάρησε» η Νέα Δημοκρατία, άνοδος και για το κόμμα του Τσίπρα

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Τι προτιμούν οι πολίτες για τις μετεκλογικές συνεργασίες

Σταθερά πρώτη παραμένει η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα με άνοδο του 0,5% στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Pulce για λογαριασμό του ΣΚΑΪ. Ανοδική είναι η πορεία της ΕΛ.Α.Σ του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα με 1,5% παραπάνω.

Στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα φτάνει το 30% και ακολουθεί η ΕΛ.Α.Σ. με 17%. Στην τρίτη θέση είναι το ΠΑΣΟΚ με 11,5%, ενώ ακολουθεί το Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού με 8,5% και με 8% η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου.

Έπονται το ΚΚΕ με 7% και η Πλεύση Ελευθερίας με 5%, ενώ η Φωνή Λογικής με 3,5% και το ΜέΡΑ25 με 3% δίνουν μάχη να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στην επόμενη Βουλή. Όσο για τον ΣΥΡΙΖΑ βυθίζεται στο 2% και οι Δημοκράτες του Κασσελάκη με μόλις 1%, όσο και Νίκη.

Όσον αφορά στον δείκτη καταλληλότητας για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προβάδισμα ανάλογο της διαφοράς και του ποσοστού της ΝΔ που μας προκύπτει στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή. Ο πρόεδρος της ΝΔ συγκεντρώνει το 30% των θετικών απαντήσεων, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας είναι στη δεύτερη θέση με 17%.

Μετεκλογικές συνεργασίες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα της Pulse για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, εφόσον την Κυριακή των εκλογών, όποτε και αν διεξαχθούν, δεν προκύψει ποσοστό αυτοδυναμίας για το πρώτο κόμμα.

Ένας στους δύο ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, θέλουν το ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση συνεργασίας, παρ' ότι γνωρίζουν την απόφαση της Χαριλάου Τρικούπη να μην συνεργαστεί συγκεκριμένα με το κυβερνών κόμμα.

Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, καθώς σε ποσοστό 32% δεν επιθυμούν συνεργασία με κανέναν, ενώ μόλις το 20% θέλει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και 18% συνεργασία με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Εξίσου ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των ψηφοφόρων της ΕΛ.Α.Σ., οι οποίοι, σε ποσοστό 45%, θέλουν συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ.

Πόσοι θα ψήφιζαν το κόμμα Σαμαρά

Η ανακοίνωση του κόμματος που ενδέχεται να συστήσει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αποτελεί - ίσως - την τελευταία παράμετρο που αναμένεται να καθορίσει το εκλογικό αποτέλεσμα και τις ισορροπίες. Η δημοσκόπηση της Pulse αποτυπώνει την πρόθεση του εκλογικού σώματος για το κόμμα Σαμαρά και μας δίνει τις τάσεις και ιδιαίτερα ποια κόμματα θα υποστούν τις μεγαλύτερες απώλειες.