Μαρινάκης: Ο κόσμος δεν πρέπει να πιστεύει «φιδέμπορους» για τα εθνικά θέματα

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«Τρία χρόνια στην πράξη ισχυροποιούμαστε και τρία χρόνια στη θεωρία ακούμε από διάφορους ότι καταστρεφόμαστε»

«Δουλειά της δικής μας κυβέρνησης και υποχρέωση ημών είναι να λέμε στον κόσμο τι κάνουμε εμείς» απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ ερωτηθείς για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και όσα γράφονται για την Τουρκία.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός προγράμματος F35 κι εκτός προγράμματος αναβάθμισης F16. Σήμερα που μιλάμε η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F35 με δυνατότητα προαίρεσης αυτά να γίνουν 40. Ως προς τα F16 έχει ήδη γίνει αναβάθμιση σε 56 και το σύνολο θα είναι 83 σε νέα τεχνολογία viper». Αντίθετα η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης για τα F35 και τώρα τα διεκδικεί.

Πολλές φορές κάποια κόμματα στην Ελλάδα και μέσα ενημέρωσης αντιμετωπίζουν και τα θέματα αυτά με όρους αντιπολιτευτικού παιχνιδιού, επεσήμανε, υπογραμμίζοντας ότι ο κόσμος δεν πρέπει να πιστεύει «φιδέμπορους» για τα εθνικά θέματα. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα που ήταν στο μηδέν το 2019 -αν όχι στο μείον- έχει καταφέρει σήμερα πολλαπλάσια από εκείνα που κάποιοι γείτονές μας διεκδικούν.

Είπε επίσης πως «η Ελλάδα είναι μία από τις πέντε χώρες του ΝΑΤΟ που έχουν εκπληρώσει την πρόβλεψη για 5% αμυντικές δαπάνες» και «είναι ένα κράτος που πριν και πάνω απ' όλα σέβεται το διεθνές δίκαιο». Άρα οποιαδήποτε συμφωνία έρθει μεταξύ δύο άλλων κρατών θα πρέπει να περνάει μέσα από τις αναγκαστικές διατυπώσεις κάθε συμμάχου του ΝΑΤΟ.

Πρόσθεσε ότι στα συν που έχει εξασφαλίσει η χώρα μας δεν είναι μόνο τα εξοπλιστικά είναι και οι συμφωνίες και επεσήμανε: «Τρία χρόνια στην πράξη ισχυροποιούμαστε και τρία χρόνια στη θεωρία ακούμε από διάφορους ότι καταστρεφόμαστε». Τόνισε δε πως «Όλα όσα έχουν χρησιμοποιηθεί εναντίον μας είναι φήμες, όλα αυτά τα χρόνια όλα όσα είναι υπέρ μας αποδεικνύονται με πράξεις».

Απάντησε επίσης ότι συνάντηση Μητσοτάκη- Τραμπ δεν θα υπάρξει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Σχετικά με την ένταση που έχει προκύψει με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σχολίασε αρχικά ότι «έχει πάρα πολύ πλάκα όλη αυτή η στάση». Είπε ότι δεν υποτιμά το ζήτημα των υποκλοπών, γι' αυτό και το ερευνά η Δικαιοσύνη αλλά η στάση κάποιων κομμάτων και κάποιων πολιτικών δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Ο ίδιος ο κ. Σαμαράς στη χθεσινή του ανακοίνωση συνδέει το θέμα αυτό με την κυβέρνηση και λίγες ώρες μετά λέει εσείς το συνδέσατε.

Τόνισε ότι το θέμα έχει πάει στη Δικαιοσύνη και όσο κι αν δεν αρέσει σε κάποιους, η Δικαιοσύνη έχει δώσει τις απαντήσεις της. Υπάρχει διάκριση εξουσιών, καλό είναι να σεβόμαστε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και να μην κάνουμε τους δικαστές.

Ο κ. Μαρινάκης μίλησε επίσης για τον παρελκυστικό χαρακτήρα κάποιων κινήσεων της αντιπολίτευσης λέγοντας «αντί να έρθω εδώ και να σας πω» τι έχουμε καταφέρει και τι κάνουμε, επιδιώκουν κάποιοι πολιτικοί της αντιπολίτευσης εμμονικά και μονοθεματικά να έρχομαι εδώ και να λέμε και να ξαναλέμε για υποκλοπές κλπ».

Δε θεωρώ ότι σβήνεται η προσφορά ενός ανθρώπου αλλά μέχρι να κάνει κόμμα δεν είναι αντιπολίτευση, είπε επίσης για τον κ. Σαμαρά.

Γενικότερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: Όσα κόμματα και να γίνουν δε θα επηρεάσουν την αξία του στόχου μας.

Σχολίασε ακόμη ότι «ένας μεγάλος αριθμός εκπροσώπων του παλιού πολιτικού συστήματος παρατηρώ ότι επανεμφανίζεται». Όπως είπε, οι άνθρωποι αυτοί επανεμφανίζονται να καταγγείλουν την κυβέρνηση και να πουν ότι αυτοί θέλουν εντολή να τα κάνουν καλύτερα.

Τα κράτη πάνε μπροστά με πολιτικές που αποδίδουν. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς κοιτάμε από το 2026 και μπροστά χωρίς να ξεχνάμε την ιστορία, τόνισε. «Ας αφήσουμε λίγο το πολιτικό σύστημα να πάει μπροστά κι ας σταματήσουμε να παίζουμε επαναλήψεις από σίριαλ του παρελθόντος» υπογράμμισε.

Στη συνέχεια σχολίασε ότι ο κ. Τσίπρας επανεμφανίστηκε με βασικό του όπλο την υποτιθέμενη εντιμότητα. «Από τη στιγμή που επέλεξε αυτό θα τα θυμίζουμε όλα», είπε τονίζοντας πως είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου καθώς είχαμε έναν πρώην υπουργό του κ. Τσίπρα που έκανε κατά παραγγελία νομοθέτηση κι επί των ημερών του έκανε τη δωροδοκία πλημμέλημα.

«Για μας είναι μονόδρομος να πάρουμε ισχυρή εντολή αυτοδυναμίας και θεωρώ ότι είναι και εφικτός στόχος», είπε ακόμη ο κ. Μαρινάκης.

Ερωτηθείς σχετικά απάντησε ότι με βάση την ιστορική διαδρομή των κομμάτων μόνο το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε συνεργασία αλλά το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει αλλάξει ρότα.

Στη συνέχεια, περνώντας σε άλλα θέματα, τόνισε: «Έχουμε κάνει για τον έλεγχο της αγοράς δύο πράγματα που κανείς άλλος δεν είχε κάνει: κάναμε μία υπηρεσία ελέγχου της αγοράς και βάλαμε πλαφόν στο μέγιστο περιθώριο κέρδους που ίσχυε» ενώ και γι' αυτό θα γίνονται συνεχείς έλεγχοι.

Υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση δίνει μία μάχη με τον πιο επίμονο πληθωρισμό των τελευταίων δεκαετιών».

Παράλληλα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως η κυβέρνηση ακολουθεί μία πολιτική που συγκριτικά αποδίδει, αλλά αυτή η μάχη για να κερδηθεί πρέπει να μεγαλώνει η πίτα και ο κόσμος να παίρνει πίσω χρήματα χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα.

«Τα λεφτά δεν φυτρώνουν κάπου. Βρισκόμαστε στο Μοσχάτο και όχι στη Ζυρίχη», είπε χαρακτηριστικά. «Έχουμε καταφέρει να αυξάνουμε τα έσοδα του κράτους ενώ μειώνοηυμε φόρους και να δίνουμε πίσω στον κόσμο όσα περισσότερα μπορούμε χωρίς να αυξάνουμε το χρέος», τόνισε ο κ. Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι μία κυβέρνηση κρίνεται από το τι παραλαμβάνει και τι παραδίδει.