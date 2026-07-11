ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Δημητριάδης συνεχίζει να στέλνει εκβιαστικά μηνύματα στον Πρωθυπουργό»

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«Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει καμία εμμονή μαζί σας»

«Ο κ. Δημητριάδης συνεχίζει να στέλνει εκβιαστικά μηνύματα στον Πρωθυπουργό εκθέτοντας τον βαρύτατα και υπογραμμίζοντας την εξόφθαλμη συγκάλυψη του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων που συντελείται εδώ και τέσσερα χρόνια για να "μαζέψουν" τη δυσωδία της αυλής του Μαξίμου», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του σχετικά τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη.

Υποστηρίζει ότι «οι ηρωικές δηλώσεις "αυταπάρνησης" και "αυτοθυσίας" ότι δεν θα μιλήσει ποτέ, είναι ευθείες απειλές προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη καθώς τον στοχοποιεί ως ενορχηστρωτή των παράνομων παρακολουθήσεων του μισού Υπουργικού Συμβουλίου, της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων». «Χαρακτήρισε μάλιστα τον Κυριάκο Μητσοτάκη "αφεντικό", ώστε να μην αφήσει καμία αμφιβολία για τις μεθόδους, τη δομή και τον τρόπο διοίκησης του Μεγάρου Μαξίμου», προσθέτει.

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει επιπλέον ότι «το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων δεν κρίθηκε στις εκλογές του 2023», αλλά ότι «εκεί κρίθηκε η ομερτά και η εργαλειοποίηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ως συνενόχων σε ένα έγκλημα, που για κάποιους ήταν εις βάρος των δικαιωμάτων τους και των δημοκρατικών τους ελευθεριών».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογραμμίζει ότι «ο Νίκος Ανδρουλάκης διεκδικεί με όλες τις νομικές ενέργειες του την απόδοση ευθυνών στους δράστες αυτού του πρωτοφανούς σκανδάλου που έπληξε το κράτος δικαίου». «Στη δημοκρατία αυτό είναι κεκτημένο ετών», προσθέτει. Αναφέρει ότι «βέβαια η επίθεση του κ. Δημητριάδη στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αποκαλύπτει πλήρως ότι το Μέγαρο Μαξίμου και ο κ. Δημητριάδης φοβούνται ότι σε περίπτωση νίκης του ΠΑΣΟΚ θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη για όσα έκαναν, γιατί θα σταματήσουν τα παιχνίδια της Νέας Δημοκρατίας με τους θεσμούς».

Σχολιάζει ακόμη ότι «είναι πράγματι ενδιαφέρουσα η σύμπτωση απόψεων με τον κ. Δρυμιώτη, ο οποίος -άραγε με ποιον ρόλο;- είχε εκφράσει τις αντίστοιχες αγωνίες του κ. Μητσοτάκη».

«Κύριε Δημητριάδη», τονίζει καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωση του, «ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει καμία εμμονή μαζί σας. Έχει εμμονή με την προστασία της εθνικής ασφάλειας που στα χέρια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έγινε ξέφραγο αμπέλι, όταν παρακολουθούνταν η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, οι υπουργοί σας, πλήθος δημόσιων αξιωματούχων από απόστρατους τρίτων χωρών». «Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει επιμονή και προσήλωση στους θεσμούς και τη δικαιοσύνη, όρους άγνωστους για εσάς», προσθέτει.