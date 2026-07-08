Ανδρουλάκης: Επτά παρεμβάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχείρησης

0

Σφοδρή κριτική στη πολιτική της κυβέρνησης για τον κλάδο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε απόψε στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών επτά προτάσεις που έχει επεξεργαστεί το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμά του για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. «Παρουσιάζουμε επτά συγκεκριμένες παρεμβάσεις, που πρέπει σιγά-σιγά να σχεδιάσουμε ως κράτος για να αλλάξουμε τον ρου της ελληνικής οικονομίας. Αυτά αφορούν και εσάς πρωτίστως αλλά και το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Στόχος η ανθεκτικότητα και η ανταγωνιστικότητα», υπογράμμισε .

Πρώτον, για να είναι και παραμείνει βιώσιμη η μικρομεσαία επιχείρηση και για να σχεδιάζει οικονομικά το παρόν και το μέλλον, το ΠΑΣΟΚ προτείνει 120 δόσεις αντί 72 «που είναι» , όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, «για πολύ λίγους. Εμείς λέμε 120 για όλους με συγκεκριμένα κίνητρα, όπως έχουμε πει και στη Βουλή τους προηγούμενους μήνες». Σχετικά με το ιδιωτικό χρέος η πρόταση, ως γνωστόν περιλαμβάνει άμεση επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του ν.3869/2010 του ΠΑΣΟΚ, κατοχύρωση των δανειοληπτών να αποκτούν δικαίωμα προτίμησης, προαίρεσης στην αγορά του δανείου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, υποχρεωτική υποβολή πρότασης ρύθμισης από τον πιστωτή στον εξωδικαστικό μηχανισμό, πρόβλεψη αυστηρών ποινών σε funds και servicers που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και δεν απαντούν στα αιτήματα των δανειοληπτών. «Για το ΠΑΣΟΚ, όπως κάναμε και υπό δύσκολες συνθήκες με το νόμο Κατσέλη, θα πράξουμε και τώρα: θα σταματήσει να είναι ξέφραγο αμπέλι εις βάρος του ελληνικού λαού η αγορά των δανείων, μετά την πώληση από τις τράπεζες στα funds, για να διευκολύνουμε τις τράπεζες και να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη ομηρία και μεγαλύτερα προβλήματα στους δανειολήπτες», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Δεύτερον, προτείνεται η θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού ώστε μια επιχείρηση να μην είναι αποκλεισμένη από το δικό της κεφάλαιο κίνησης και να μην μπορεί να πληρώσει τους εργαζομένους της, τους προμηθευτές της ή τους λογαριασμούς της.

Τρίτον, για τη χρηματοδότηση στους πολλούς, το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη δημιουργία ενός ισχυρού Ομίλου Αναπτυξιακής Τράπεζας. «Μια Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν μπορεί να λειτουργεί ως ταμείο όπου παρκάρουν ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά πρέπει να αποτελεί μόνιμο θεσμό αναπτυξιακής πολιτικής», ανέφερε .

Τέταρτον, μειώνεται το διοικητικό και φορολογικό βάρος για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις με αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ.

Πέμπτον, το ΠΑΣΟΚ θεωρεί αδικία τη τεκμαρτή φορολόγησης και προτείνει τη κατάργησή της. «Άμεση κατάργησή της και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα είναι η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στο ερώτημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης .

Έκτον, καταργούνται τα φορολογικά βάρη από την εποχή της οικονομικής κρίσης με την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις, και παράλληλα, για τη σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, με απόλυτο σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες.

Έβδομον, προτείνει την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ώστε ο κατώτατος μισθός να αποτελεί προϊόν συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων και όχι μονομερής κυβερνητική απόφαση. Παράλληλα, δεσμεύεται για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, με σταδιακή αποκλιμάκωση των ασφαλιστικών και λοιπών επιβαρύνσεων στην εργασία, ώστε να στηριχθούν ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Αυτές οι επτά παρεμβάσεις δεν αποτελούν αποσπασματικά μέτρα. Συνιστούν μέρος μιας ολόκληρης φιλοσοφίας αντιμετώπισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας. Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει όραμα μια οικονομία πιο ανθεκτική, πιο ανταγωνιστική, πιο παραγωγική και πιο δίκαιη», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: «Αν άμεσα δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή και αν αυτά που σας ανέφερα δεν είναι το επόμενο κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα, τα πράγματα τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ δύσκολα και για εσάς και για τα παιδιά σας και για τα εγγόνια σας. Δεν σας αξίζει αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα. Μπορούμε να το αλλάξουμε. Και εμείς δεν έχουμε εξαρτήσεις. Μαζί θα τα αλλάξουμε όλα για μια ισχυρή οικονομία, για μια ισχυρή μικρομεσαία επιχείρηση».

Άσκησε δριμεία κριτική στη κυβέρνηση την οποία κατηγόρησε πως με τη πολιτική της βλέπει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως ένα εμπόδιο για την ανάπτυξη.

Όσον αφορά την ακρίβεια και την αντιμετώπισή της, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης υποτιμούν τη νοημοσύνη του κόσμου. «2.000 «κωδικοί» που δεν υπάρχουν πουθενά, με δήθεν μείωση τιμών που κανένας καταναλωτής δεν γνωρίζει ποια προϊόντα αφορούν. Και ένας πρωθυπουργός που λέει πως «λυπάται» και «θυμώνει» με την ακρίβεια. Αλλά, ευχαριστούμε, δεν χρειαζόμαστε συμπάθεια. Χρειαζόμαστε πολιτικές», παρατήρησε .

«Η ακρίβεια έγινε εργαλείο για να μαζεύει η Νέα Δημοκρατία πόρους και μέσα από αυτήν την αύξηση των εσόδων να παρουσιάζει μία οικονομία η οποία δεν υπάρχει. Είναι μία κατασκευή. Διότι, αν αποκλιμακωθεί η ακρίβεια, ένα μεγάλο ποσοστό των εσόδων δεν θα υπάρχει την επόμενη ημέρα.

Για αυτό, λοιπόν, διατηρούν υψηλούς τους έμμεσους φόρους και για αυτό δεν συζητούν τη μείωσή τους», υποστήριξε .