Τσουκαλάς: Οι εξελίξεις στη Σύνοδο Κορυφής είναι ανησυχητικές

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«Χρειάζεται αντίδραση απέναντι στην αναβάθμιση της Τουρκίας σε κόμβο της συμμαχίας»

«Επιβεβαιώνεται από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ότι το στρατηγικό έλλειμμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι το εξής: η Ελλάδα πληρώνει σαν πρωταθλητής στο ΝΑΤΟ στις υποχρεώσεις της, αλλά εκπροσωπείται σαν παρατηρητής», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς στο «ΕΡΤNews radio 105,8». «Εμείς, ενώ είμαστε στην πρώτη γραμμή των δαπανών, είμαστε στην τελευταία γραμμή των αποφάσεων», υπογράμμισε.

Ανέφερε ειδικότερα, ότι «ενώ έχουμε δαπανήσει πολλά δισεκατομμύρια σε εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία είναι απαραίτητα κι εμείς τα έχουμε στηρίξει, και δαπανούμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ αναλογικά με άλλες χώρες, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής στο ΝΑΤΟ να έχουμε την αντιμετώπιση που θα έπρεπε». Σημείωσε ότι «την ίδια στιγμή η Τουρκία φιλοξενεί Σύνοδο Κορυφής, αναβαθμίζεται σε στρατηγικό κόμβο της συμμαχίας, διεκδικεί μια θέση στην αμυντική βιομηχανία, διατηρεί το casus belli και βέβαια προσπαθεί αυτή τη στιγμή και να το ενισχύσει με την εσωτερίκευση της "Γαλάζιας Πατρίδας" ως δικαίου της χώρας, άρα ως δεσμευτική πια, εθνική στρατηγική. Και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη αντίδραση».

Σχολίασε πως «απ' ότι φαίνεται, το ζήτημα των F110 κινητήρων των μαχητικών KAAN, καταλαβαίνουμε ότι μάλλον είναι δεδομένο, άρα αυτό που δεν είχε πάρει το 2019 η Τουρκία, θα το πάρει τώρα». Για το θέμα των F-35 επεσήμανε ότι είδαμε μια γενική δέσμευση του Αμερικανού Προέδρου, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι «το Κογκρέσο -που πρέπει να μεσολαβήσει- θα αντιδράσει». «Δεν ερχόμαστε να καταστροφολογήσουμε. Βλέπετε ότι είμαι προσεκτικός. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια μετατόπιση εκ μέρους της αμερικανικής προεδρίας, η οποία είναι ενισχυτική για την Τουρκία», ανέφερε.

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ακόμη, ότι ένα ερώτημα για τη στρατηγική της κυβέρνησης τίθεται και σε σχέση με το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, επειδή η Αμερική μειώνει τη συνεισφορά της στο ΝΑΤΟ, προσπαθώντας να διατηρήσουν τη δύναμη του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, φαίνεται ότι και αυτοί απευθύνονται προς την Τουρκία. Είπε ότι «όσο δεν θέτεις τα ζητήματα και όσο λες "μπόρα είναι, θα περάσει", φαίνεται ότι αυτή η στρατηγική δεν βγαίνει. Αυτή η στρατηγική ενισχύει την Τουρκία, δημιουργεί την εντύπωση στους εταίρους ότι αφού "η Ελλάδα δεν έχει κανένα θέμα, εμείς γιατί να έχουμε" και βλέπουμε να υπάρχει αυτή η συνεχής αναβάθμιση της Τουρκίας». Τόνισε ότι «η τουρκική προκλητικότητα δεν αποτυπώνεται πουθενά στα κείμενα της Συμμαχίας ως πρόβλημα».

Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να υπάρξει και ενημέρωση στη Βουλή για τα αποτελέσματα της Συνόδου και να ενημερώσει ο πρωθυπουργός για την εθνική στρατηγική «και πώς θα μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε το πολιτικό και βιομηχανικό όφελος από τις αμερικανικές επενδύσεις στη χώρα και πώς θα μπορέσουμε ταυτόχρονα να απαντήσουμε και σε μια προκλητικότητα που υπάρχει εκ μέρους της Τουρκίας».

Στο ζήτημα της ακρίβειας και αναφερόμενος, ειδικότερα, στο θέμα με τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι το κόμμα του έχει ρωτήσει επανειλημμένα ποιοι είναι αυτοί και «βγήκε ο υπουργός, μας είπε μίζερους». «Τελικά, ο υπουργός δεν απάντησε ποτέ ποιοι είναι οι κωδικοί». Πρόσθεσε ότι ο υπουργός είπε ότι θα συναντηθεί την Πέμπτη με τους κοινωνικούς εταίρους για συγκεκριμενοποίηση των κωδικών, για να σχολιάσει: «Άρα, έγινε αντιληπτό ότι αυτοί οι κωδικοί, για τους οποίους μας έλεγε ως τώρα, ήταν κωδικοί φαντάσματα ή ηθοποιοί ή δεν είχαν προσδιοριστεί». Σχετικά δε με τη «συμφωνία κυρίων», επεσήμανε ότι είναι η τρίτη φορά που γίνεται και ότι «δεν έχουμε μέχρι τώρα αποτελέσματα επιτυχημένα από αυτές τις συμφωνίες».

Ο κ. Τσουκαλάς προανήγγειλε ότι σήμερα, με τους μικρομεσαίους ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει τις προτάσεις και για τις 120 δόσεις και για την αύξηση ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 και για την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, καθώς και για το ζήτημα της θεσμοθέτησης του ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και πώς θα υπάρξουν εργαλεία χρηματοδότησης στους μικρομεσαίους μέσα από τον ισχυρό ρόλο Αναπτυξιακής Τράπεζας. Πρόσθεσε ότι αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλάει στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, σε εκδήλωση για τους συνταξιούχους και θα ξεδιπλώσει τις προτάσεις για την κοινωνική ασφάλιση και τη σύνταξη.

Είπε ότι «οι προτάσεις θα είναι απόλυτα κοστολογημένες» και πως «αυτή που δεν κοστολογεί τις προτάσεις είναι η κυβέρνηση, η οποία βρίσκει δισεκατομμύρια, ενώ δεν υπάρχουν μια εβδομάδα πριν…». Πρόσθεσε ότι θα φανεί «η διαφορά αυτών που πραγματικά έχουν προτάσεις, που πραγματικά τις κοστολογούν, και μίας κυβέρνησης η οποία όταν προτείνει κάτι ο άλλος, βγαίνει να το πει λαϊκισμό, όταν μετά από πέντε μήνες το κάνει πράξη η ίδια ή το μισοκάνει πράξη, ξαφνικά λέει “α, βρέθηκαν τα λεφτά”». Σχολίασε ότι «μας έλεγαν λαϊκιστές όταν λέγαμε για τις συντάξεις χηρείας» και «έκαναν ό,τι είπαμε».

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, τόνισε ότι «έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών», ότι η πολιτική είναι κατ' εξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανατροπών και ότι «ο στόχος είναι η πρωτιά, γιατί μόνο αν είσαι πρώτος μπορεί να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή». Είπε ότι η κοινωνική συμμαχία που στηρίζει η ΝΔ περιλαμβάνει τις ελίτ και τα καρτέλ, ενώ στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ αποτυπώνεται η κοινωνική συμμαχία των μικρομεσαίων, συνταξιούχων, δημοσίων υπαλλήλων, των νέων. Επανέλαβε δε, ότι «δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο» συνεργασίας με τη ΝΔ. «Οι συνεδριακές αποφάσεις είναι δεδομένες, είναι ξεκάθαρες. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση (συνεργασίας)».

Όσον αφορά το ζήτημα της διεύρυνσης, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε: «Εμάς μας ενδιαφέρει το ζήτημα των πολιτικών προτάσεων και θέσεων» και ότι «τα πρόσωπα προφανώς παίζουν έναν ρόλο, αλλά έρχονται μετά, έρχονται για να στηρίξουν μια προσπάθεια». Είπε ότι «είμαστε ανοιχτοί σε ανθρώπους οι οποίοι έκαναν άλλες επιλογές στο παρελθόν, είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά, και διαψεύστηκαν» και πως «αυτό, όμως, δεν έχει να κάνει με μια λογική μεταγραφολογίας βουλευτών». «Η πραγματική διεύρυνση γίνεται χωρίς ανταλλάγματα. Ο καθένας καταλαβαίνει τι εννοώ», σχολίασε.