Ο Τραμπ θεωρεί την Ισπανία «φρικτό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ» και διακόπτει κάθε εμπορική σχέση μαζί της – «Δεν θέλω επαφές με τους Ιρανούς, είναι άρρωστοι»

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Για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν «τελείωσε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί την Ισπανία «φρικτό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ» και διακόπτει «κάθε εμπορική σχέση» μαζί της.

«Δεν θέλω δουλειές μαζί τους», δήλωσε ο Τραμπ κατά την διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε δίνοντας εντολή στον υπουργό του των Οικονομικών Μπέσεντ να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία πριν από τις εργασίες της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα.

«Διακοπή σε όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία παρακαλώ, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων (εννοεί τη διακοπή όλων των ταξιδιών, των τουριστικών ροών και των επίσημων ή επαγγελματικών επισκέψεων μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Μαδρίτης). Δείτε τους να γυρίζουν πίσω τρέχοντας. Θα γυρίσουν πίσω τρέχοντας... Φέρονται απαίσια στον Μαρκ Ρούτε».

«Η Ισπανία θα έρθει σε εμάς λέγοντας: "Παρακαλούμε, παρακαλούμε, θέλουμε να κάνουμε εμπόριο μαζί σας, κύριε" Δεν θέλω καμία σχέση μαζί τους».

«Μην μιλάς καν στην Ισπανία. Δεν υπάρχει ελπίδα με αυτούς... Είναι κακοί άνθρωποι» προέτρεψε τον Ρούτε.

BREAKING: Trump: Cut off all trade with Spain, please, including visits. Watch them come running back. He will come running back. They treat Mark Rutte terribly. pic.twitter.com/jVMHNrjpAh — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι «δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ» σε ό,τι αφορά την Γροιλανδία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι «μας αντιμετωπίζουν άδικα στο ΝΑΤΟ, πληρώνουμε δυσανάλογα... Δεν είμαι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ λόγω αυτών που έκαναν με τη Γροιλανδία και το Ιράν».

«Υπήρχε μια εποχή που πληρώναμε το 100% (των αμυντικών δαπανών) του ΝΑΤΟ. Πολλές χώρες δεν πλήρωναν τίποτα».

Ο Τραμπ τόνισε ότι «η Γροιλανδία είναι μεγάλο πρόβλημα για εμάς».

«Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι για τη Δανία. Στην πραγματικότητα, όταν η Δανία καταλήφθηκε από τους Ναζί σε λιγότερο από μία ημέρα — ο Χίτλερ τους νίκησε σε μία ημέρα, την κατέλαβε — και μας ζήτησαν να φροντίσουμε τη Γροιλανδία. Στην πραγματικότητα, πήραμε τη Γροιλανδία και μετά, ανόητα, την επιστρέψαμε. Δεν έπρεπε να την είχαμε επιστρέψει».

«Είμαι ο νούμερο ένα στο TikTok. Κάπου 4 δισεκατομμύρια προβολές ή κάτι τέτοιο. Οπότε, δεν ξέρω - οι άνθρωποι πρέπει να ξεκαθαρίσουν τις προτεραιότητές τους» σχολίασε δε.

⁠Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν «τελείωσε» χαρακτηρίζοντας του Ιρανούς «ψεύτες». «Σε ό,τι με αφορά, τελείωσε (...) είναι χάσιμο χρόνου να διαπραγματεύεσαι μ' αυτούς, είναι ψεύτες», είπε.

Σε δηλώσεις πριν από τις εργασίες της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Τεχεράνη «έχει τελειώσει» προσθέτοντας ότι δεν θέλει να έχει παρτίδες με την Τεχεράνη.

Το Ιράν είναι άρρωστη χώρα, είπε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως το μνημόνιο κατανόησης με τους Ιρανούς «νομίζω τελείωσε» μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις των δύο πλευρών. «Δεν θέλω επαφές μαζί τους, είναι άρρωστοι» επισήμανε.

«Είναι ψεύτες, είναι απατεώνες, είναι άρρωστοι άνθρωποι. Έχουν βλάψει τον λαό τους. Σκότωσαν 54.000 ανθρώπους — μέχρι τώρα — που διαμαρτύρονταν. Ξέρετε, λένε "πώς ο λαός δεν πήρε την εξουσία;" Δεν μπορούν να την πάρουν επειδή είναι νεκροί».

«Τους σκότωσαν. Κανείς δεν πρόκειται να πάρει την εξουσία — δεν έχουν όπλα, και η άλλη πλευρά έχει πολυβόλα. Και μετά τους σκοτώνουν. Ο Tύπος δεν το αναφέρει. Θα αφήσω τους υπέροχους διαπραγματευτές μας να συνεχίσουν να μιλάνε αν θέλουν, αλλά δεν το βλέπω (λύση)».

«Είναι ψεύτες... Κάνουμε μια συμφωνία. Όλοι συμφωνούν. Όχι πυρηνικά όπλα. Κάνουμε μια συμφωνία. Βγαίνουν έξω, μιλούν στον Τύπο, λένε ότι "δεν μιλήσαμε ποτέ γι' αυτό". Κάτι δεν πάει καλά με αυτούς. Έχουν χαζέψει».

«Νομίζω ότι οι Ιρανοί είναι ανίκανοι. Αν ήταν ικανοί, θα είχαν κάνει μια συμφωνία πριν από 47 χρόνια».

«Πολύ λογικός ο Ερντογάν»

«Δεν νομίζω ότι ο Ερντογάν συμπαθεί το Ιράν. Ο Ερντογάν τυχαίνει να είναι πολύ λογικός, και οι Ιρανοί τυχαίνει να είναι πολύ τρελοί» επέμεινε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι συμπαθεί τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο χαρακτήρισε «υπέροχο» και αναφέρθηκε στη θερμή υποδοχή που έλαβε κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία. «Η Τουρκία είναι πολύ ισχυρή, θέλει να αποκτήσει τα F-35», σημείωσε.

Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ήταν «πολύ επιτυχημένη» και «φανταστική συνάντηση», είπε ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος.

Κατόπιν ανέφερε ότι είναι στόχος της Τεχεράνης για δολοφονία: «Είμαι σε κάθε μία από τις λίστες τους. Και μέχρι στιγμής, υποθέτω ότι ήμουν λίγο τυχερός, αλλά αυτό ίσως δεν διαρκέσει πολύ... Επειδή έτσι είναι τα πράγματα, αλλά έχουμε σπουδαίους ανθρώπους. Αλλά αυτοί είναι κακοί, άρρωστοι άνθρωποι, και πρέπει να απαλλαγούμε από τον καρκίνο τους. Αυτόν τον καρκίνο. Και ξέρετε τι κάνετε; Πρέπει να κόψεις τον καρκίνο νωρίς».

«Νομίζω ότι η Κίνα μας φέρθηκε σωστά» σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Δεν μπήκε ποτέ στον πόλεμο. Δεν προμήθευσε ποτέ εξοπλισμό στο Ιράν. Ο Σι ήταν εξαιρετικός. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του προέδρου Σι».

Οι δηλώσεις του συνοδεύτηκαν άμεσα με αύξηση κατά περισσότερο του 5% των τιμών του πετρελαίου.

Το πρακτορείο Bloomberg μετέδωσε ότι το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να παραλείψει την οργάνωση συνόδου κορυφής της Συμμαχίας για το 2027 για να αποφύγει τις εντάσεις με τον Τραμπ.