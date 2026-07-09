Τσίπρας: Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας την οποία ζούμε, δεν είναι ο Άδωνις, αλλά ο αδωνισμός

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«Λουλούδια θα του στείλω, γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις»

«Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας την οποία ζούμε, δεν είναι ο Άδωνις, αλλά ο αδωνισμός», υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του στην κομματική εκδήλωση «Τώρα μιλάμε» στο Περιστέρι, στην οποία συμμετείχαν και μίλησαν πολίτες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

«Τι είναι ο αδωνισμός; Είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και ενορχηστρώσει, όχι ο 'Άδωνις, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης», σημείωσε.

Απαντώντας ο Αλέξης Τσίπρας, στην επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, είπε πως όταν του μετέφεραν τα σχόλιά του, ρώτησε «ποιος το είπε αυτό» και σχολίασε: «Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία». «Όχι μήνυση δεν θα κάνω στον Άδωνι, αλλά λουλούδια θα του στείλω, γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις», διαμήνυσε, τονίζοντας πως «το αίτημα της εντιμότητας δεν το φέραμε εμείς αλλά το έκανε κεντρικό η Νέα Δημοκρατία»: «Κάθε ευρώ που φεύγει προς τις μίζες, απευθείας αναθέσεις, χάνεται από τα δημόσια σχολεία, τα νοσοκομεία, τις υποδομές», είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ εκτίμησε ότι διανύουμε «εποχή τεράτων», γιατί το «παλιό έχει πεθάνει, και το καινούργιο δεν έχει ακόμα εγκαθιδρυθεί στη θέση του», καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να βυθίσει τη χώρα σε «τοξικότητα, διαφθορά, διχασμό, πόλωση» γιατί «υπάρχει αντίπαλος και κίνδυνος να χάσουν την εξουσία».

Αυτό που ζητούν οι πολίτες είναι «δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, προοπτική» είπε.

Όσον αφορά τα ζητήματα οικονομίας, διερωτήθηκε «ποιο είναι το οικονομικό θαύμα» για το οποίο πανηγυρίζει η κυβέρνηση και παρέπεμψε σε στοιχεία που δείχνουν ότι οι μισθοί και η αγοραστική δύναμη των πολιτών, ουσιαστικά έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια, λόγω της ακρίβειας.

Αναφερόμενος στο πρόβλημα ακρίβειας στην ενέργεια, στα «υπερκέρδη» της ΔΕΗ και στα «μπόνους των γαλάζιων παιδιών», σχολίασε πως «δεν είναι λαϊκισμός να μιλάς τη γλώσσας του λαού για την αδικία. Ελιτισμός είναι να κάνεις τα στραβά μάτια».

«Δεν θα μας μιλήσουν εμάς για επίγνωση δημοσιονομικών δυσκολιών και της ανάγκης για δημοσιονομική σταθερότητα. Θα τους μιλήσουμε εμείς για την επίγνωση της ανάγκης για κοινωνική σταθερότητα, γιατί καμία χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει με τόσο μεγάλες ανισότητες», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Αλ. Τσίπρας, ενώ παραπέμποντας στις πέντε προτάσεις/προτεραιότητες που έχει καταθέσει, τόνισε πως «δεν κοστίζουν, αξίζουν».

«Αξίζει τον κόπο να υποστηρίξουμε τη δυνατότητα να εφαρμοστούν από την πρώτη κιόλας μέρα μιας άλλης διακυβέρνησης. Απαιτείται όμως, όχι μονάχα η πολιτική αλλαγή: απαιτείται κυρίως η αλλαγή πολιτικής. Αξίζει να αγωνιστούμε, για ένα άλλο σχέδιο για την κοινωνία, που θα έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Να αγωνιστούμε για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να μείνουν και να ζήσουν σε αυτόν τον τόπο, να αγωνιστούμε για μια καλύτερη Ελλάδα», πρόσθεσε και κατέληξε:

«Την ιστορία δεν τη γράφουν τα τέρατα, ή τουλάχιστον δεν τη γράφουν μόνο τα τέρατα. Τη γράφουν κυρίως οι άνθρωποι που αγωνίζονται, οι άνθρωποι που επιμένουν, οι άνθρωποι που αντιστέκονται, οι άνθρωποι που ελπίζουν».