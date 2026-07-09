Συνάντηση Αλέξη Τσίπρα με τον Πιερ Μοσκοβισί

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Συζήτησαν «για τη σημερινή δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση», αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ.

Συνάντηση με τον πρώην Ευρωπαίο επίτροπο Οικονομικών Πιερ Μοσκοβισί είχε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα.

Όπως αναφέρει ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ., οι δύο τους μίλησαν «για τη σημερινή δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την υπαρξιακή της κρίση να είναι πιο έντονη από ποτέ» αλλά και για «τους λόγους που μας οδήγησαν στην ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ., προκειμένου να προχωρήσουμε σε μια ριζική πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα και να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει».

Στο επίκεντρο βρέθηκε και το θέμα της ανόδου της Ακροδεξιάς με τον Αλ. Τσίπρα να δηλώνει πως «όλες οι προοδευτικές δυνάμεις, θα πρέπει να το μεταφράσουν με σαφή προγραμματικό λόγο, με ουσιαστικές προτάσεις που θα ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και θα βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών, παίρνοντας διαζύγιο από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που υιοθέτησαν τα τελευταία χρόνια». «Σε διαφορετική περίπτωση, η επέλαση της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη δεν θα είναι απλώς ένα πυροτέχνημα αλλά θα μετατραπεί σε μια νέα -ζοφερή- κανονικότητα», κατέληξε.