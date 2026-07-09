Δένδιας: Η Ελλάδα προχωρά σε αποδοτικότερες δαπάνες για άμυνα και εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, παράγοντας καινοτόμες και εξαγώγιμες λύσεις

0

«Έχουμε δημιουργήσει γραμμές παραγωγής για drones»

Την ανάγκη αποδοτικότερων επενδύσεων στην άμυνα με την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων διττών χρήσεων με εξαγώγιμη αξία υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνομιλώντας σήμερα με τον Daniel Franklin, executive editor και senior editor του Economist, στην ενότητα «Guarding the Future: Defending Europe at strategic frontiers» στο 30ο ετήσιο συνέδριο του Economist, με τίτλο «0th Annual Government Roundtable – Progress in an age of upheaval | Geopolitics-Growth-Technology».

Ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι στόχος της Ελλάδας είναι η προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και σε αυτή την κατεύθυνση προχωρά – εδώ και περίπου δύο χρόνια – ο εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων με την «Ατζέντα 2030».

Όπως ξεκαθάρισε, βασική ιδέα είναι ο ολικός εκσυγχρονισμός και όχι απλά η δαπάνη χρημάτων σε μεγάλες πλατφόρμες, όπως συνέβαινε κατά το παρελθόν.

«Προσπαθούμε να παράγουμε καινοτόμες λύσεις με διττούς σκοπούς», είπε και ανέλυσε ότι είναι απαραίτητο μέσω των επενδύσεων στην άμυνα να αποκομίζει οφέλη η ελληνική κοινωνία.

Με ευφυή και αποδοτικό τρόπο οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα στην άμυνα με διττές λύσεις, ανέφερε.

Επισήμανε ότι η Ελλάδα βίωσε την πρόσφατη οικονομική κρίση λόγω δημοσίου χρέους και λόγω του ότι εισήγαγε περισσότερα από όσα εξήγαγε. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως υπογράμμισε ο κ. Δένδιας, κινείται στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» εντός συγκεκριμένου δημοσιονομικού χώρου και αναζητά λύσεις που έχουν τη δυνατότητα εξαγωγής.

Ειδικότερα, για την ανάπτυξη συστημάτων drones, ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι η Ελλάδα «μπήκε αργά αλλά τρέχει γρήγορα», τονίζοντας ότι προχωρά σε καινοτόμες λύσεις, αναφέροντας τον σημαντικό ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην εξέλιξη των αυτόνομων συστημάτων σε ξηρά, αέρα και θάλασσα.

Έχουμε δημιουργήσει γραμμές παραγωγής, είπε και εξήγησε ότι δεν είναι αναγκαίο για τη χώρα να έχει μεγάλο απόθεμα αυτόνομων συστημάτων, δεδομένου ότι η τεχνολογία προχωρά πολύ γρήγορα και οι ανάγκες διαρκώς μεταβάλλονται.

Εξήγησε ότι είναι προτιμότερο να παράγεις συγκεκριμένο αριθμό και να έχεις τη δυνατότητα να αυξήσεις την παραγωγή αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

«Έχουμε δημιουργήσει δύο εργοστάσια παραγωγής drones και δημιουργούμε και τρίτο», τόνισε ο κ. Δένδιας, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς και στη δυνατότητα των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας να παράγουν drones με κινητές μονάδες και τρισδιάστατους εκτυπωτές, γεγονός που, όπως είπε, επιτρέπει σε μονάδες του Στρατού να διασπείρουν drones όπου απαιτείται.

Αναφέρθηκε, ακόμη, στο σύστημα αντι-ντρόουν «Κένταυρος» που ήδη «βρίσκεται σε δράση και είναι τοποθετημένο σε φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού», έχοντας, μάλιστα, καταγράψει επιτυχημένες βολές εναντίον drones των Χούθις στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Κοστίζει λιγότερο από αντίστοιχα συστήματα» και αποδίδει στο πεδίο, υπογράμμισε για τον «Κένταυρο» ο υπουργός.

Για τη χρήση θαλάσσιων ντρόουν στο Αιγαίο, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι «μπορούν να δημιουργήσουν σύστημα πολλαπλών βάσεων» και να δώσουν απαντήσεις σε σημαντικές προκλήσεις.

Για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ανάμεσα στα άλλα, είπε ότι ήταν μια «πολύ καλά οργανωμένη σύνοδος» ενώ δεν προέκυψαν σημαντικές διαφωνίες ανάμεσα στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους Ευρωπαίους. Υπογράμμισε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ «επανέλαβε την ανάγκη για αύξηση των δαπανών και ισότιμη κατανομή των βαρών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ», ενώ για την Ελλάδα, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι «δαπανά σταθερά άνω του ορίου που έχει τεθεί εντός ΝΑΤΟ».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο απόκτησης F-35 από την Τουρκία, ο κ. Δένδιας έθεσε το ερώτημα εάν «είναι όντως προς όφελος των ΗΠΑ ή όχι» μια τέτοια εξέλιξη, εξηγώντας ότι είναι βέβαιο ότι για την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η συνοχή του ΝΑΤΟ και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο «είναι πολύ σημαντική».

Με αυτό το δεδομένο, η πώληση μιας πλατφόρμας χωρίς τον περιορισμό ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί εναντίον άλλης χώρας – μέλους του ΝΑΤΟ «είναι προς όφελος των ΗΠΑ;» αναρωτήθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Για τις εξελίξεις στη σύγκρουση με το Ιράν, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ αλλά και την Ελλάδα το σημαντικό «είναι η διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», ενώ κάλεσε το Ιράν να σταματήσει «να απειλεί, να εξάγει τρομοκρατία και να προκαλεί αστάθεια», καλώντας το να δρα με υπευθυνότητα.

Επισήμανε ότι τα Στενά του Ορμούζ «είναι διεθνή ύδατα», ενώ για το κλείσιμο των Στενών ξεκαθάρισε ότι «αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό» από τη διεθνή κοινότητα.