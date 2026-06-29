Συνάντηση Δένδια με τον Αλβανό ομόλογό του: Στο επίκεντρο η διμερής αμυντική συνεργασία, διεθνή ζητήματα ασφαλείας και η κυβερνοασφάλεια

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Η ανάρτηση του ΥΕΘΑ

Η ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας - Αλβανίας καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα άμυνας και ασφαλείας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε, σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον ομόλογό του της Αλβανίας Ερμάλ Νούφι, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι ενημέρωσε τον ομόλογό του σχετικά με την «Ατζέντα 2030», το τρέχον πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεών της Ελλάδας.

«Επιπλέον, εξετάσαμε τις δυνατότητες συνεργασίας μας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.