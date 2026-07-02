«Οι δολοφόνοι θα συλληφθούν και θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη», τονίζει ο Χρυσοχοΐδης για την εμπρηστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη

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«Η βία και το μίσος δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία μας», είπε και εξέφρασε ξανά τα συλλυπητήριά του για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα

Τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα για τον θάνατο της μητέρας της, καθώς και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, εξέφρασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του τηλεοπτικού σταθμού MEGA για την εμπρηστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Αναφερόμενος στις έρευνες για την υπόθεση, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται πολύ σκληρά, με συνέπεια και διεισδυτικότητα, ερευνώντας κάθε πιθανή κατεύθυνση, ώστε να εξιχνιαστούν οι υποθέσεις, να συλληφθούν οι κατηγορούμενοι και να σχηματιστεί δικογραφία που θα τους οδηγήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης. Όπως επισήμανε, «η Δημοκρατία απαιτεί δίκαιη δίκη και πλήρεις αποδείξεις».

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να μη συλληφθούν οι δολοφόνοι αυτοί. Είναι υπόσχεση δική μου, των υπηρεσιών και υπόσχεση της Δημοκρατίας. Η βία και το μίσος δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία μας. Οι δολοφόνοι θα συλληφθούν και θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη».

Ερωτηθείς εάν πρόκειται για φαινόμενο «νεοτρομοκρατίας», ο υπουργός απάντησε κατηγορηματικά ότι «δεν υπάρχει τέτοιο φαινόμενο στην Ελλάδα», ενώ περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί πλέον στους πανεπιστημιακούς χώρους στη Θεσσαλονίκη, μετά το τέλος των καταλήψεων, τις οποίες χρησιμοποιούσαν, στο παρελθόν, ως ορμητήρια και καταφύγια μετά τη διάπραξη έκνομων ενεργειών.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο οι δράστες να προέρχονται από τον οπαδικό χώρο, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε πως, πλέον και το οπαδικό είναι ένα ζήτημα, το οποίο «βρίσκεται σε ύφεση, καθώς με την αυστηρή νομοθεσία, και τις επιχειρήσεις της αστυνομίας, αλλά και τη θετική στάση των ομάδων, των ΠΑΕ και των ΚΑΕ σήμερα δεν υπάρχουν επεισόδια και κυρίως δεν υπάρχουν αυτοί οι περίφημοι σύνδεσμοι, οι οποίοι ήταν φυτώρια εγκληματιών και εγκλημάτων».

Ωστόσο, έκανε λόγο για «νοσταλγούς» παλαιότερων εποχών. «Δηλαδή, κάποιοι αναρχικοί- πολλοί εκ των οποίων είναι και εγκληματίες, που έχουν «θητεύσει» στις φυλακές με ποινές ή έχουν υποδικίες- χωρίς να έχουν αλλάξει την ιδεολογία της βίας και του μίσους, βάζουν μικρά παιδιά, προκειμένου να δράσουν κατά αυτόν τον τρόπο. Να, όμως, που και τα γκαζάκια σκοτώνουν. Γιατί υπήρχε για πολλά χρόνια η αντίληψη ότι αυτή είναι μία light τρομοκρατία» τόνισε ο υπουργός.