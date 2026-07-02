Συγκλονίζει ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα: «Είναι εγκληματίες – Ζητώ δικαιοσύνη χωρίς καμία επιείκεια»

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«Η χρήση εμπρηστικών μηχανισμών συνιστά μια πράξη που ισοδυναμεί με θανάσιμη απειλή»

Σοκάρει με την περιγραφή των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγωδία στην Θεσσαλονίκη, ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας που έχασε τη ζωή της σε μια από τις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7) , σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως ανέφερε, «γύρω στις 4 τα ξημερώματα ο συναγερμός του σπιτιού ενεργοποιήθηκε απότομα. Κατεβαίνοντας από το διαμέρισμα, αντίκρισε το όχημα της οικογένειας να έχει ήδη τυλιχθεί στις φλόγες, με τη φωτιά να εξαπλώνεται ραγδαία και την κατάσταση να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο».

Την ίδια στιγμή, όπως περιέγραψε στην Ertnews, η σύζυγός του «κινήθηκε προς την πυλωτή της πολυκατοικίας, προσπαθώντας να καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η αγωνία μετατράπηκε σε χάος, καθώς τα μέλη της οικογένειας βρέθηκαν να κινούνται σε διαφορετικούς ορόφους, την ώρα που η φωτιά είχε ήδη εξαπλωθεί».

Ο ίδιος σημείωσε ότι η Αφροδίτη Νέστορα «υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε χέρια και πόδια, ενώ αδυνατούσε να κινηθεί μετά την έκθεσή της στις φλόγες και στον καπνό». Παράλληλα, ανέφερε ότι και ο ίδιος αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα λόγω της εισπνοής καπνών.

Με εμφανή οργή και βαθιά συναισθηματική φόρτιση, χαρακτήρισε τους υπεύθυνους «εγκληματίες», υπογραμμίζοντας ότι πρέπει «να εντοπιστούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη χωρίς καμία απολύτως επιείκεια». Όπως τόνισε, «η χρήση εμπρηστικών μηχανισμών συνιστά», όπως είπε, »μια πράξη που ισοδυναμεί με θανάσιμη απειλή».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην κατάσταση της κόρης του, σημειώνοντας ότι «παραμένει δυνατή και ότι δίνει τη δική της μάχη για να σταθεί όρθια μετά το σοκ και τα τραύματα της επίθεσης».