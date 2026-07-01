Μαρινάκης για τις επιθέσεις σε στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη: «Δολοφονικές ενέργειες με στόχο ανθρώπινες ζωές»

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«Η νομιμότητα δεν έχει ιδεολογία και πολιτικό χώρο»

Για τρεις συντονισμένες εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, χαρακτηρίζοντάς τες «δολοφονικές» και ζητώντας την άμεση σύλληψη των δραστών.

Όπως ανέφερε, οι επιθέσεις σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα περίπου μίας ώρας, μεταξύ 4:15 και λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, με στόχους την κατοικία του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακειμόβιτς, της πολιτεύτριας Α' Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα και του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης Σάββα Αναστασιάδη.

«Η σύμπτωση προφανώς δεν είναι σύμπτωση», σημείωσε, διευκρινίζοντας πάντως ότι την έρευνα διεξάγει η Ελληνική Αστυνομία.

«Έβαλαν γκαζάκια σε σπίτια όπου κοιμούνταν άνθρωποι»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για απλές ενέργειες εκφοβισμού, αλλά για επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς σε κατοικίες όπου βρίσκονταν οικογένειες.

Όπως είπε, από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν η Αφροδίτη Νέστορα, οι γονείς της και ακόμη δύο πολίτες, ενώ η μητέρα της νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

«Όταν βάζεις γκαζάκια, δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, σε αυτοκίνητα και σπίτια όπου μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν. Στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι η συνέπεια μπορεί να είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτη σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Επέλεξαν να σκοτώσουν ανθρώπους για τις ιδέες τους»

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι τα πρόσωπα που έγιναν στόχοι προσφέρουν διαχρονικά και ανιδιοτελώς στη Νέα Δημοκρατία και εκτίμησε ότι επελέγησαν λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων. «Πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μία παράταξη κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν, να αφαιρέσουν τη ζωή των ίδιων και των οικογενειών τους», δήλωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

«Το πρώτο και κυριότερο είναι να είναι καλά οι άνθρωποι στην υγεία τους. Από εκεί και πέρα προτεραιότητα είναι η σύλληψη των δραστών και να πάρουν τον δρόμο της Δικαιοσύνης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για βαρύτατα κακουργήματα.

«Η κυβέρνηση δεν θα κάνει πίσω απέναντι στη βία»

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί διαφορετική πολιτική απέναντι στα φαινόμενα πολιτικής βίας σε σχέση με το παρελθόν, κάνοντας αναφορά στα γεγονότα του Δεκεμβρίου του 2008.

Όπως είπε, επί των ημερών της έχουν εκκενωθεί δεκάδες καταλήψεις, έχουν πραγματοποιηθεί επιχειρήσεις στα πανεπιστήμια, έχει αντιμετωπιστεί η οπαδική βία και έχουν εξαρθρωθεί μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις.

«Το καλό θα κερδίσει, που είναι η νομιμότητα. Η νομιμότητα δεν έχει ιδεολογία και πολιτικό χώρο», υπογράμμισε.

«Υπάρχουν και οι φυσικοί και οι ηθικοί αυτουργοί»

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο όχι μόνο για τους φυσικούς και τους ηθικούς αυτουργούς, όπως προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας, αλλά και για όσους, όπως είπε, με τη στάση και τη ρητορική τους συνέβαλαν στη δημιουργία κλίματος ανοχής απέναντι σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες.

Μάλιστα, συνέδεσε το κλίμα αυτό με τα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.