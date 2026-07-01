Μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια σε κατοικίες στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη – Τραυματίστηκε η Αφροδίτη Νέστορα, στη ΜΕΘ η μητέρα της

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Η Κρατική Ασφάλεια διεξάγει έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών

Μπαράζ επιθέσεων με αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς (γκαζάκια) σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με στόχο εισόδους πολυκατοικιών, όπου διαμένουν ή διέμεναν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Πρόκειται για τρία περιστατικά που εκδηλώθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις 17 λεπτών, στις περιοχές της Πυλαίας, της Τούμπας και της Ανάληψης - Χαριλάου, ενώ ερευνώνται από την Κρατική Ασφάλεια.

Πιο συγκεκριμένα, στόχος εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια έγιναν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη, και της πολιτεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα.

Στην πρώτη περίπτωση, στις 04:18, εξερράγη γκαζάκι στην είσοδο πολυκατοικίας στην Πυλαία, χωρίς να αναφερθούν ζημιές. Στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας διαμένει ζευγάρι αστυνομικών, ενώ ιδιοκτήτης διαμερισμάτων είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο οποίος είχε κατοικήσει στο συγκεκριμένο ακίνητο στο παρελθόν.

Πέντε λεπτά αργότερα, σημειώθηκε δεύτερη έκρηξη στην είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της Τούμπας, από την οποία προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές στην είσοδο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως είχε ως στόχο το σπίτι του πρώην βουλευτή της ΝΔ, Σάββα Αναστασιάδη.

Το σοβαρότερο περιστατικό καταγράφηκε στις 04:35 στην περιοχή Ανάληψης - Χαριλάου, στο σπίτι της πολιτεύτριας της ΝΔ και δικηγόρου, Αφροδίτης Νέστορα, όταν φωτιά που εκδηλώθηκε, πιθανότατα από έκρηξη αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού στην πυλωτή πολυκατοικίας, κατέστρεψε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, με τις φλόγες να φτάνουν μέχρι τον πρώτο όροφο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ένοικοι της πολυκατοικίας- δύο υπέστησαν εγκαύματα και πέντε αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω των καπνών. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και η κ. Νέστορα, η οποία φέρεται να προσπάθησε να σβήσει η ίδια τη φωτιά στο αυτοκίνητό της, με αποτέλεσμα να υποστεί εγκαύματα στα χέρια. Στη συνέχεια προσπάθησε να βγάλει τη μητέρα της από την πολυκατοικία, η οποία επίσης νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η μητέρα της κ. Νέστορα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ. Αναπνευστικά προβλήματα εμφάνισε ο πατέρας της.

Η Κρατική Ασφάλεια έχει αναλάβει την προανάκριση και διεξάγει έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.