ΣΥΡΙΖΑ: Το «Πόσο Κάνει» δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας – Το πραγματικό ερώτημα είναι «Γιατί κάνει τόσο;»

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«Αντί να μειώσει την ακρίβεια, εκπαιδεύει τους πολίτες να ζουν με αυτήν και τους μεταθέτει την ευθύνη»

«Η κυβέρνηση παρουσιάζει ως καινοτομία το να αφιερώνει ο πολίτης χρόνο και χρήμα για να συγκρίνει τιμές σε τρία και τέσσερα διαφορετικά supermarket προκειμένου να εξοικονομήσει λίγα ευρώ», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Αντί να μειώσει την ακρίβεια, εκπαιδεύει τους πολίτες να ζουν με αυτήν και τους μεταθέτει την ευθύνη», σχολιάζει, τονίζοντας πως «το "Πόσο Κάνει" δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια. Είναι η ψηφιακή παραδοχή της. Και μαζί με το ερώτημα "πόσο κάνει η εφαρμογή", μένει να αποδειχθεί και η χρησιμότητά της για εκατομμύρια πολίτες που δεν βγάζουν το μήνα». Και καταλήγει:

«Γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι "Πόσο Κάνει;". Το πραγματικό ερώτημα είναι "Γιατί κάνει τόσο;"»