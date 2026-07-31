ΣΥΡΙΖΑ: Η Ελλάδα του κ. Μαρινάκη υπάρχει μόνο στις κυβερνητικές ενημερώσεις

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«Η ακρίβεια εξανεμίζει τα εισοδήματα, η στεγαστική κρίση αποκλείει μια ολόκληρη γενιά από το δικαίωμα στην κατοικία και το ιδιωτικό χρέος έχει εκτιναχθεί σε πάνω από 230 δισ. ευρώ».

Απάντηση στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου δίνει με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σημειώνοντας ότι «ο κ. Μαρινάκης επιχείρησε σήμερα να παρουσιάσει μια Ελλάδα που υπάρχει μόνο στις κυβερνητικές ανακοινώσεις».

Ακολούθως εξηγεί: «Η πραγματικότητα, όμως, είναι αμείλικτη: η ακρίβεια εξανεμίζει τα εισοδήματα, η στεγαστική κρίση αποκλείει μια ολόκληρη γενιά από το δικαίωμα στην κατοικία και το ιδιωτικό χρέος έχει εκτιναχθεί σε πάνω από 230 δισ. ευρώ».

Εξαπολύει επίθεση για τα χρέη της ΝΔ: «Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ως κανονικότητα ότι το κόμμα της εξακολουθεί να είναι βυθισμένο σε υπέρογκα τραπεζικά χρέη, την ώρα που χιλιάδες πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Μια παράταξη που δεν μπορεί να νοικοκυρέψει ούτε τα δικά της οικονομικά δεν έχει καμία αξιοπιστία να κάνει μαθήματα χρηστής διαχείρισης ούτε να πανηγυρίζει για τις οικονομικές της επιδόσεις».

Κλείνοντας υποστηρίζει: «Όσο κι αν επιχειρούν να εξωραΐσουν την κατάσταση, οι πολίτες βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες επτά χρόνων διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας: περισσότερη ακρίβεια, περισσότερη ανασφάλεια και λιγότερη προοπτική».