Φάμελλος για Συνταγματική Αναθεώρηση: «Μεθόδευση Μητσοτάκη για να αλλάξει η ατζέντα»

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Χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών μέχρι τις 15 Ιουλίου

Επίθεση στην κυβέρνηση για την διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος εξαπέλυσε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος και κατήγγειλε «ξεκάθαρη μεθόδευση Μητσοτάκη».

Ακολούθως ο Σωκράτης Φάμελλος εξήγησε: «Επιχειρεί να αλλάξει ατζέντα, να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα με συντηρητικές αντιλαϊκές προβλέψεις, να νομιμοποιήσει τις πολλές παραβιάσεις της κυβέρνησης και να κόψει και να ράψει ένα Σύνταγμα στα μέτρα της δεξιάς».

Χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών μέχρι τις 15 Ιουλίου, τη στιγμή που θα μπορούσε να υποβάλει αυτή την πρόταση θεσμικά εδώ και ενάμιση χρόνο και πρόσθεσε: «Απαράδεκτη η επιλογή Βορίδη. Θα έπρεπε να ελέγχεται για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Συμπυκνώνοντας υπογράμμισε: «Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, που βαρύνεται με πολλές περιπτώσεις παραβίασης του Συντάγματος. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να ζητά συναίνεση. Δεν πρέπει να δοθεί το όριο των 180 ψήφων. Οι αλλαγές προϋποθέτουν μια προοδευτική κυβέρνηση, η οποία θα μπορεί να εξασφαλίσει πραγματική και ουσιαστική συναίνεση, αλλά πρώτα απ' όλα το αυτονόητο, που είναι η εφαρμογή του Συντάγματος».

Ακολούθως αναφέρθηκε στην στάση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σημειώνοντας ότι εγκαίρως αυτή τη συζήτηση και έχει επεξεργασμένες προτάσεις:

«Για το άρθρο 86, για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της, για κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές, για την προστασία των δημόσιων αγαθών, της οικογένειας, της μητρότητας, του παιδιού, των ευάλωτων, του αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, του ΕΣΥ, της δημόσιας πολιτικής στέγης, την κατοχύρωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, των εργασιακών δικαιωμάτων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της ενίσχυσης της άμεσης Δημοκρατίας. Είναι χρέος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και όλων των προοδευτικών δυνάμεων να σταματήσουν το σχέδιο Μητσοτάκη εις βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας».

Αναφερόμενος στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Στην ΚΕ αποφασίσαμε να δουλέψουμε για την ενίσχυση και διεύρυνση της προοδευτικής πρότασης, αναγνωρίζοντας και το κοινωνικό αποτύπωμα που είχε η ίδρυση της ΕΛΑΣ και στηρίζοντας την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Δεν αποφασίσαμε ούτε τη διάλυση ούτε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η ΚΕ με σημαντική πλειοψηφία ενέκρινε την εισήγηση της ΠΓ, που ήταν και η πρότασή μου, και απέρριψε τροπολογίες που θα "έκρυβαν" την καθαρή και προωθημένη απόφασή μας. Η απόφαση είναι θαρραλέα και σας καλώ να τη στηρίξουμε στην πράξη. Δεν θα δεχτώ να ξαναγυρίσουμε στη συζήτηση που γινόταν πριν την ΚΕ.

Οι δημόσιες αμφισβητήσεις της συλλογικής απόφασης, λίγες μέρες μετά την απόφαση της ΚΕ προσβάλουν τα μέλη και προσθέτουν μόνο εσωστρέφεια και φθορά και δεν απαντούν στο ερώτημα της κοινωνίας για το πώς θα φύγει το καθεστώς της δεξιάς».

Απάντησε και στον Παύλο Πολάκη δίχως να τον κατονομάσει: «Δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της ΚΟ, που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις του και για αυτό διεγράφη από την ΚΟ, εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιον θα πάνε, όταν έχουμε συλλογικά αποφασίσει τη στάση μας. Έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αντίστοιχα λάθη του παρελθόντος».