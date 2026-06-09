Aκρόαση Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ζητάει το ΚΚΕ

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«Τα νέα στοιχεία καθιστούν έκθετη την κυβέρνηση της ΝΔ και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό»

Την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και την ακρόαση του επιχειρηματία και πρώην επικεφαλής της Intellexa Ταλ Ντίλιαν και του πρώην ΓΓ του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ, μέλη της ειδικής μόνιμης επιτροπής της Βουλής κ.κ. Μανώλης Συντυχάκης και Βασίλης Μεταξάς.

«Τα νέα σημαντικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το θέμα των υποκλοπών και πιο συγκεκριμένα οι αποκαλύψεις του ισραηλινού επιχειρηματία και ιδιοκτήτη της "Intellexa" Ταλ Ντίλαν, ο οποίος επικαλείται την ύπαρξη συμφωνητικού συνεργασίας του 2020 με την ΕΥΠ για την χρήση του επίμαχου λογισμικού, το οποίο φέρεται να φέρει τις υπογραφές και των δύο πλευρών, επιβάλλουν την άμεση διερεύνηση αυτών των στοιχείων, τα οποία καθιστούν έκθετη την κυβέρνηση της ΝΔ και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό», αναφέρουν οι δύο βουλευτές, σε επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Αθανάσιο Μπούρα.