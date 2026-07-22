ΚΚΕ: Για μέτρα κατά της ακρίβειας δεν έχουνε λεφτά, αλλά αν είσαι ΝΑΤΟ δεν έχει ΦΠΑ

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Παραπέμπει σε δημοσίευμα του «Ριζοσπάστη»

«Για μέτρα κατά της ακρίβειας δεν έχουνε λεφτά, αλλά αν είσαι ΝΑΤΟ δεν έχει ΦΠΑ» αναφέρει το ΚΚΕ και παραπέμπει σε αποκαλυπτικό δημοσίευμα του «Ριζοσπάστη» σύμφωνα με το οποίο:

«Έγγραφο που κυκλοφόρησε σε μεγάλη αλυσίδα, ενημερώνει τα καταστήματα και τους ταμίες για τη 'διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ για πελάτες του ΝΑΤΟ'.

Την ώρα που τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν από την ακρίβεια και η κυβέρνηση απορρίπτει τις προτάσεις του ΚΚΕ για τον ΦΠΑ ως 'δημοσιονομικά μη εφαρμόσιμες', διασφαλίζει φοροαπαλλαγές για το προσωπικό και τις δομές του ΝΑΤΟ, βάσει ενός θεσμικού πλαισίου από το 1993 (!!!) που έχουν διατηρήσει και ενισχύσει όλες οι κυβερνήσεις».