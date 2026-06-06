Επιμένει ο Σωκράτης Φάμελλος: «Είμαστε δίπλα και όχι απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα»

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«Σας καλώ να εργαστούμε για αυτήν την επιλογή.», είπε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ

Το κρίσιμο δίλημμα για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έθεσε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ: «Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα;». Ακολούθως έδωσε τη δική του απάντηση: «Σε αυτό το ερώτημα, εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη και δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για "plan B". Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες. Δίπλα όπως είναι ο αριστερός προοδευτικός τρόπος σκέψης». Κάλεσε, δε, τους συντρόφους του να «αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, εξήγησε: «Σας καλώ να εργαστούμε για αυτήν την επιλογή. Να εργαστούμε και να συμμετέχουμε σε μία δυναμική, πλατιά σύγκλιση ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων και συλλογικοτήτων που θα εκφραστεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Στόχος μας και δέσμευσή μου είναι αυτή η ευρεία ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, που βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, να εκφράσει και την ιστορική πολιτική συνέχεια της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της ανανεωτικής Αριστεράς και της Προοδευτικής Συμμαχίας και της κυβέρνησης της Αριστεράς. Και μέσα από την ιστορική συνέχεια και τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, δίνουμε και μία καθαρή αρνητική απάντηση σε σενάρια διάλυσης του κόμματός μας».

«H αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η ίδρυση νέου κόμματος αδιαμφισβήτητα δημιούργησε νέα δεδομένα και μία τεκτονική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δημιούργησε μεγάλη δυναμική και αλλάζει τους συσχετισμούς, προκαλώντας και το ενδιαφέρον των πολιτών για την προοδευτική πολιτική. Είναι μια θετική εξέλιξη, την οποία σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουμε αντιπαραθετικά, κάτι που θα ήταν στρατηγικό λάθος. Πώς θα μπορούσαμε, άλλωστε, να δούμε αντιπαραθετικά μια πρωτοβουλία που μπορεί να ενισχύσει τη δυναμική του προοδευτικού χώρου και την προοπτική να νικήσει τη δεξιά και να δώσει προοδευτική διακυβέρνηση;», ανέφερε ο κ. Φάμελλος.

Ωστόσο, στην προοπτική αυτή αντιδράει ο Παύλος Πολάκης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ που «επέλεξε την αυτόνομη κάθοδο, αγνοώντας την κοινωνική απαίτηση, κάτι που αποτελεί ιστορικό λάθος», αλλά και στη Νέα Αριστερά που «αδικαιολόγητα δεν αποδέχτηκε την πρόταση για συμπόρευση εντός και εκτός Βουλής».

Τέλος, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση τονίζοντας: «Ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα βιώνουν μια ζοφερή καθημερινότητα με τη διεφθαρμένη, επικίνδυνη και ανάλγητη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τα πολύ χαμηλά εισοδήματα, η χαμηλή αγοραστική δύναμη, η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια, η στεγαστική κρίση, η ερήμωση της υπαίθρου, στερούν την ελπίδα. Αλλά όσο ανίκανη είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των πολλών τόσο "άριστη" είναι στο να εγγυάται τα δισεκατομμύρια των υπερκερδών των καρτέλ, να ταΐζει τις γαλάζιες ακρίδες, να υπηρετεί τη διαφθορά και να δουλεύει για τους ισχυρούς φίλους της. Μια κυβέρνηση που έχει δημιουργήσει μια κοινωνία φτωχών εργαζόμενων, με την ανεργία να αυξάνεται, με την επισφάλεια των εργαζόμενων να διευρύνεται, με τη δημόσια υγεία και παιδεία να απαξιώνονται συνεχώς και με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες να δυσκολεύονται να βγάλουν τον μήνα. Το καθεστώς Μητσοτάκη, που λειτουργεί με πρακτικές μαφίας και παρακράτους».