Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Συμεών Κεδίκογλου

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«Δε θα μπορούσα να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ με την οποία συντάσσομαι»

Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο βουλευτής Ευβοίας Συμεών Κεδίκογλου, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είχε γνωστοποιήσει την απόφασή του από τις 13 Ιουλίου, δηλώνοντας ότι συντάσσεται με το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ για μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση.

«Δε θα μπορούσα να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και γω με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση -τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται!…Σε όλη μου τη διαδρομή παλεύω στον προοδευτικό χώρο, με όλους εσάς, για μια καλύτερη, δικαιότερη και έντιμη Ελλάδα. Σ αυτήν πορεία ανταποκρίθηκα το ´23 στα πλαίσια της διεύρυνσης στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα. Δε θα μπορούσα λοιπόν να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και γω με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση -τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται! Άλλωστε, είχα δηλώσει εξ αρχής και με τρόπο ξεκάθαρο και εμφατικό τις προθέσεις μου. Επιπλέον δε θεωρώ σωστό να ψηφίζω για αποφάσεις που αφορούν το μέλλον ενός κόμματος από το οποίο έχω αποφασίσει να αποχωρήσω.

Η παραίτηση έτσι φαντάζει σαν το εφαλτήριο για να μπορώ αύριο να διεκδικήσουμε με δυνατότερη φωνή τα δίκαια αιτήματα των συμπολιτών μας, αφού συμβάλλει στη δημιουργία κυβερνώσας παράταξης.

Μέσα στις προσεχείς ημέρες θα παραδώσω στον Πρόεδρο της Βουλής την επιστολή παραίτησης με τον προσήκοντα σεβασμό στο κοινοβούλιο και τις διαδικασίες.», είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.