Τρεις συλλήψεις για κλοπές, όπλα και ναρκωτικά στα Χανιά

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Πρόκειται για δύο διαφορετικές περιπτώσεις

Συνελήφθη για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα 64χρονος ημεδαπός, στα Χανιά. Ο κατηγορούμενος χθες, 3.06.2026 το πρωί, συνελήφθη κατά την είσοδό του εντός του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων και κατά τη διάρκεια ελέγχου με χρήση μαγνητικής πύλης και σαρωτή ασφαλείας X-RAY, βρέθηκαν στην κατοχή του δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια τα οποία κατασχέθηκαν. Ο 64χρονος επρόκειτο να μεταβεί σε αστυνομική υπηρεσία για διεκπεραίωση προσωπικής του υπόθεσης. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Συνελήφθησαν επίσης, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων, δύο ημεδαποί, ένας 29χρονος και μία 20χρονη, κατηγορούμενοι για απόπειρα ληστείας, απόπειρα κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Οι συγκεκριμένοι δράστες προσποιούμενοι τους πελάτες προσέγγισαν εξωτερικό χώρο καταστήματος ιδιοκτησίας ημεδαπού, όπου ο 29χρονος αποπειράθηκε να αφαιρέσει είδη υπόδησης, έγινε όμως αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη και στην προσπάθειά του να ανακτήσει τα αφαιρεθέντα, τον απείλησε με αιχμηρό αντικείμενο. Οι δράστες εντοπίστηκαν άμεσα και συνελήφθησαν από προστρέξαντες αστυνομικούς.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 29χρονος νυχτερινές ώρες της 2/6/2026 στην προσπάθειά του να αφαιρέσει προϊόντα από αυτόματο πωλητή, με χρήση αιχμηρού αντικειμένου προκάλεσε φθορές σε αυτόν αξίας τετρακοσίων ευρώ περίπου και αφού δεν τα κατάφερε αποχώρησε από το χώρο. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης και τρίφτης κάνναβης, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.