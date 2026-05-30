Υπόθεση κακοποίησης 3χρονης στην Κρήτη: Προφυλακίστηκαν η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας

0

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Προσωρινά κρατούμενοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος ανηλίκου, κρίθηκαν η μητέρα της 3χρονης που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ και ο σύντροφός της, μετά την απολογία τους στον ανακριτή Χανίων και οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Επιπλέον, έχουν ήδη καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για άλλα αδικήματα:

Η 25χρονη σε 3ετή φυλάκιση χωρίς αναστολή για ψευδή κατάθεση.

Ο 25χρονος σύντροφός της σε 3 μήνες φυλάκιση για παράνομη παραμονή στη χώρα.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Η διαδικασία ήταν σχετικά σύντομη και τόσο η μητέρα, στην οποία διορίστηκε δικηγόρος, όσο και ο 25χρονος υποστήριξαν ότι δεν γνωρίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το κοριτσάκι.

Ο 25χρονος στην απολογία του υποστήριξε πως, όταν χτύπησε το παιδί, εκείνος δούλευε σε θερμοκήπιο. «Με πήρε τηλέφωνο (η μητέρα της 3χρονης) και μου είπε έλα από εδώ η μικρή έχει χτυπήσει. Πήγα, είχε καλέσει ταξί, πήρε το παιδί με το ταξί και πήγε νοσοκομείο. Δεν ξέρω πώς χτύπησε το παιδί, εγώ ήμουν στη δουλειά».

Και η μητέρα από την πλευρά της αρνήθηκε τη βαριά κατηγορία και υποστήριξε πως δεν γνωρίζει πώς τραυματίστηκε η τρίχρονη.

Την ίδια ώρα, τα αποτελέσματα των δειγμάτων του DNA από τα τέσσερα παιδιά της 25χρονης, την ίδια και τον 25χρονο αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση όσον αφορά τα παιδιά, ωστόσο η μητέρα υποστηρίζει πως και τα τέσσερα παιδιά είναι του Πακιστανού συντρόφου της.

Αποσωληνώθηκε η 3χρονη

Το κοριτσάκι που έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα στο κεφάλι αποσωληνώθηκε και πλέον βρίσκεται σε ήπια καταστολή, ενώ οι γιατροί εντόπισαν σοβαρότατα ευρήματα που παραπέμπουν σε άγρια κακοποίηση, καταρρίπτοντας τους αρχικούς ισχυρισμούς της οικογένειας περί ατυχήματος σε παιδική χαρά.

Όσο για τα υπόλοιπα παιδιά της 25χρονης, φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων και τη φροντίδα τους έχει αναλάβει η Κοινωνική Υπηρεσία.